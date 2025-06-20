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У небезпеці мільйони людей через плани скорочення флагманської кампанії США проти малярії

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Понад 13 мільйонів людей в Африці можуть захворіти на малярію через скорочення фінансування президентської ініціативи США з боротьби з малярією (PMI). Бюджети міжнародної допомоги перебувають під зростаючим тиском.

У небезпеці мільйони людей через плани скорочення флагманської кампанії США проти малярії

Призупинення USAID сприяє умовам, коли зараженню понад 13 мільйонів людей на африканському континенті запобігти не вдасться.

Передає УНН із посиланням на The Lancet, El Pais та Financial Times.

Деталі

Понад 13 мільйонів людей в Африці можуть захворіти на малярію через запропоновані США скорочення. Дослідження, опубліковане в The Lancet, підкреслює побоювання щодо впливу на здоров'я людей різкого скорочення допомоги розвитку з боку Вашингтона та деяких європейських столиць.

Якби у США президентська ініціатива з боротьби з малярією (PMI), яка розпочалася у 2005 році за часів Джорджа Буша-молодшого, продовжувалася безперебійно та з повним бюджетом, тоді до 2025 року було б запобігти 13 мільйонам випадків захворювання та врятувати понад 104 000 життів.

- зазначають автори матеріалу наукового видання. 

Втім, ці очікування навряд чи справдяться через призупинення діяльності USAID, агентства розвитку США, яке керувало та виконувало більшість завдань програми.

Пояснює Пітер Гетінг, старший автор дослідження та співкерівник проекту "Атлас малярії" в Австралійському інституті досліджень дітей.

Бюджети міжнародної допомоги перебувають під зростаючим тиском, і необхідно приймати складні рішення, щоб захистити досягнутий прогрес. .. За нашими оцінками, PMI за умови повного фінансування може запобігти майже 14 мільйонам випадків малярії та врятувати понад 100 000 життів в Африці цього року, захищаючи вразливі групи населення за допомогою сіток для матраців, інсектицидного обприскування та протималярійних препаратів

Контекст

Ініціатива PMI, яка була започаткована за президента Джорджа Буша-молодшого, ще у середині нульових. Під час дії програми через Агентство США з міжнародного розвитку пройшли інвестиції у розмірі понад $9 млрд. 

У 2024 році Конгрес виділив на президентська ініціативу з боротьби з малярією близько $800 млн.

У поточному році адміністрація Трампа пропонує скоротити її річний бюджет на 47%.

Довідка

Малярія – найсмертоносніше захворювання у світі, що передається комарами.

У 2023 році було зареєстровано 263 мільйони нових випадків у 83 країнах – на 11 мільйонів більше, ніж у 2022 році – і 597 000 людей померли

- інформує останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

При цьому, 94% випадків та 95% смертей були зосереджені в Африці.

Досягнення і плани

Дослідження Lancet розглядає прогнозований внесок повністю фінансованого PMI у вирішальні заходи боротьби з малярією. Серед них:

  • обробка інсектицидами сіток для матраців;
    • профілактичне лікування дітей у розпал сезону малярії;
      • планове лікування.

        Було встановлено, що цього року PMI становитиме значну частину загальної відповіді на малярію у 27 африканських країнах. 

        У 2025 році є шанс запобігти приблизно понад 11% випадків та 37,5% смертей, які б сталися в іншому випадку.

        Міжнародні зусилля допомогли значно зменшити смертність від малярії, хоча діти віком до п'яти років все ще становлять три чверті смертей в Африці.

        Нагадаємо

        У 2024 році, Всесвітня організація охорони здоров'я розслідувала спалах хвороби в Конго, яку пов'язуали з такими відомими і достатньо гострими вірусними інфекційними проявами, як:

        • гостра пневмонія;
          • грип;
            • Covid-19;
              • кір;
                • малярія.

                  Кількість випадків малярії зросла на 11 млн: діти Африки страждають найбільше11.12.24, 15:21 • 16374 перегляди

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

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