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В опасности миллионы людей из-за планов сокращения флагманской кампании США против малярии

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Более 13 миллионов человек в Африке могут заболеть малярией из-за сокращения финансирования Президентской инициативы США по борьбе с малярией (PMI). Бюджеты международной помощи находятся под растущим давлением.

В опасности миллионы людей из-за планов сокращения флагманской кампании США против малярии

Приостановка USAID способствует условиям, когда инфицирование более 13 миллионов человек на африканском континенте предотвратить не удастся.

Передает УНН со ссылкой на The Lancet, El Pais и Financial Times.

Детали

Более 13 миллионов человек в Африке могут заболеть малярией из-за предложенных США сокращений. Исследование, опубликованное в The Lancet, подчеркивает опасения относительно влияния на здоровье людей резкого сокращения помощи развитию со стороны Вашингтона и некоторых европейских столиц.

Если бы в США президентская инициатива по борьбе с малярией (PMI), которая началась в 2005 году во времена Джорджа Буша-младшего, продолжалась бесперебойно и с полным бюджетом, тогда до 2025 года было бы предотвращено 13 миллионов случаев заболевания и спасено более 104 000 жизней.

- отмечают авторы материала научного издания. 

Впрочем, эти ожидания вряд ли оправдаются из-за приостановки деятельности USAID, агентства развития США, которое руководило и выполняло большинство задач программы.

Объясняет Питер Гетинг, старший автор исследования и соруководитель проекта "Атлас малярии" в Австралийском институте исследований детей.

Бюджеты международной помощи находятся под растущим давлением, и необходимо принимать сложные решения, чтобы защитить достигнутый прогресс. .. По нашим оценкам, PMI при полном финансировании может предотвратить почти 14 миллионов случаев малярии и спасти более 100 000 жизней в Африке в этом году, защищая уязвимые группы населения с помощью сеток для матрасов, инсектицидного опрыскивания и противомалярийных препаратов

Контекст

Инициатива PMI, которая была начата при президенте Джордже Буше-младшем, еще в середине нулевых. Во время действия программы через Агентство США по международному развитию прошли инвестиции в размере более $9 млрд. 

В 2024 году Конгресс выделил на президентскую инициативу по борьбе с малярией около $800 млн.

В текущем году администрация Трампа предлагает сократить ее годовой бюджет на 47%.

Справка

Малярия – самое смертоносное заболевание в мире, передающееся комарами.

В 2023 году было зарегистрировано 263 миллиона новых случаев в 83 странах – на 11 миллионов больше, чем в 2022 году – и 597 000 человек умерли

- информирует последний отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом, 94% случаев и 95% смертей были сосредоточены в Африке.

Достижения и планы

Исследование Lancet рассматривает прогнозируемый вклад полностью финансируемого PMI в решающие меры борьбы с малярией. Среди них:

  • обработка инсектицидами сеток для матрасов;
    • профилактическое лечение детей в разгар сезона малярии;
      • плановое лечение.

        Было установлено, что в этом году PMI составит значительную часть общего ответа на малярию в 27 африканских странах. 

        В 2025 году есть шанс предотвратить примерно более 11% случаев и 37,5% смертей, которые бы произошли в противном случае.

        Международные усилия помогли значительно уменьшить смертность от малярии, хотя дети в возрасте до пяти лет все еще составляют три четверти смертей в Африке.

        Напомним

        В 2024 году, Всемирная организация здравоохранения расследовала вспышку болезни в Конго, которую связывали с такими известными и достаточно острыми вирусными инфекционными проявлениями, как:

        • острая пневмония;
          • грипп;
            • Covid-19;
              • корь;
                • малярия.

                  Количество случаев малярии выросло на 11 млн: дети Африки страдают больше всего11.12.24, 15:21 • 16374 просмотра

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  ЗдоровьеНовости Мира
                  Джордж Буш-младший
                  Эль-Паис
                  Агентство США по международному развитию
                  Financial Times
                  Всемирная организация здравоохранения
                  Дональд Трамп
                  Африка
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