Количество случаев малярии выросло на 11 млн: дети Африки страдают больше всего
Киев • УНН
В 2023 году зафиксировано 263 млн случаев малярии, что на 11 млн больше чем в прошлом году. Больше всего страдают дети до 5 лет в Африке, а финансирование борьбы с болезнью составляет лишь половину от необходимого.
В 2023 году количество случаев малярии выросло на 11 миллионов по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 263 миллионов, что указывает на отсутствие значительного прогресса в борьбе с этой смертельной болезнью.
Больше всего от болезни страдают дети в Африке.
Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем новом отчете сообщила, что количество смертей составило 597 тысяч, что практически совпало с результатами 2022 года.
Большинство жертв - это дети в возрасте до 5 лет в Африке.
Никто не должен умирать от малярии, однако эта болезнь все еще поражает людей в африканском регионе, особенно детей и беременных женщин
С 2000 до 2015 года количество случаев и смертей от малярии значительно снизилось, но с тех пор прогресс застыл, а в некоторых случаях даже произошло обратное, в частности во время пандемии COVID-19.
Проблемы не только в росте численности населения, но и в неожиданных трудностях, таких как изменение климата, конфликты, устойчивость к лекарствам и инсектицидам, а также недостаточное финансирование.
В 2023 году было выделено лишь 4 миллиарда долларов на борьбу с малярией при потребности 8,3 миллиарда.
Напомним,
Всемирная организация здравоохранения расследует вспышку возможной новой болезни в Конго. По данным ВОЗ «острая пневмония, грипп, Covid-19, корь и малярия» могли быть причиной загадочной болезни.