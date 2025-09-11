еАкциз выходит на финишную прямую: бизнес получит доступ к полному функционалу с ноября 2025 года – Минцифры

Украина готовится к запуску одного из самых масштабных антикоррупционных проектов в сфере торговли алкоголем и табаком. Система еАкциз, которая обеспечит прозрачность оборота подакцизных товаров, вышла на финальный этап разработки. Тестирование полного функционала стартует уже в ноябре 2025-го, а полноценный переход ожидается с 2026 года.

Детали

Во время встречи с бизнесом и профильными ассоциациями представители Министерства цифровой трансформации презентовали готовность системы и определили дальнейшие шаги.

еАкциз станет ключевым инструментом борьбы с теневым рынком. Система позволит отслеживать движение алкогольной и табачной продукции в режиме реального времени, исключая коррупционные схемы.

Разработка ИТ-решения оказалась втрое сложнее, чем в странах ЕС. В то же время финансирование осуществлялось исключительно за счет доноров – государственный бюджет не тратился.

Разработка столкнулась с рядом трудностей: приостановкой финансирования со стороны USAID, поиском нового донора, кибератаками и перебоями работы государственных реестров. Несмотря на это, с марта 2025 года бизнес уже получает доступ к части функционала для тестирования.

В ноябре 2025-го начнется проверка полного набора возможностей системы. А с января 2026 года бизнес получит офлайн-приложения для работы.

В соответствии с законом, бизнесу будет предоставлено 10 месяцев для адаптации. Это позволит компаниям протестировать новые бизнес-процессы и подготовиться к переходу. В то же время Минцифры и отраслевые ассоциации выступают за продление тестового режима до 1 ноября 2026 года, чтобы избежать рисков.

По результатам встречи будет направлено официальное письмо в профильный комитет Верховной Рады с просьбой закрепить продление срока тестирования. Запуск системы планируется с 1 ноября 2026 года.

Проект реализуется Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Минфином, ГНС и парламентским комитетом по финансам. Он поддерживается в рамках программы UK DIGIT («Цифровизация для роста, добросовестности и прозрачности»), которую выполняет Фонд Евразия при финансировании UK Dev. Партнером выступает Фонд Восточная Европа.

За последние пять лет цифровые сервисы сэкономили Украине более 184 млрд грн. Ожидается, что еАкциз усилит борьбу с нелегальным рынком, увеличит налоговые поступления и создаст равные условия для бизнеса.

