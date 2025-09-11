$41.210.09
Ексклюзив
09:16
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
еАкциз виходить на фінішну пряму: бізнес отримає доступ до повного функціоналу з листопада 2025 року – Мінцифри

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Система еАкциз, що відстежуватиме обіг підакцизних товарів, виходить на фінальний етап розробки. Повноцінний перехід очікується з листопада 2026 року, надаючи бізнесу 10 місяців на адаптацію.

еАкциз виходить на фінішну пряму: бізнес отримає доступ до повного функціоналу з листопада 2025 року – Мінцифри

Україна готується до запуску одного з наймасштабніших антикорупційних проєктів у сфері торгівлі алкоголем і тютюном. Система еАкциз, яка забезпечить прозорість обігу підакцизних товарів, вийшла на фінальний етап розробки. Тестування повного функціоналу стартує вже в листопаді 2025-го, а повноцінний перехід очікується з 2026 року.

Про це повідомив Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі з бізнесом та профільними асоціаціями представники Міністерства цифрової трансформації презентували готовність системи та визначили подальші кроки.

еАкциз стане ключовим інструментом боротьби з тіньовим ринком. Система дозволить відстежувати рух алкогольної та тютюнової продукції в режимі реального часу, унеможливлюючи корупційні схеми.

Розробка ІТ-рішення виявилася втричі складнішою, ніж у країнах ЄС. Водночас фінансування здійснювалося виключно за рахунок донорів – державний бюджет не витрачався.

Розробка стикнулася з низкою труднощів: призупинкою фінансування з боку USAID, пошуком нового донора, кібератаками та перебоями роботи державних реєстрів. Попри це, з березня 2025 року бізнес вже отримує доступ до частини функціоналу для тестування.

У "Дії" можуть ввести платну функцію змін у паспорті: підсумки опитування в Threads02.09.25, 19:16 • 4697 переглядiв

У листопаді 2025-го розпочнеться перевірка повного набору можливостей системи. А з січня 2026 року бізнес отримає офлайн-додатки для роботи.

Відповідно до закону, бізнесу буде надано 10 місяців для адаптації. Це дозволить компаніям протестувати нові бізнес-процеси та підготуватися до переходу. Водночас Мінцифри та галузеві асоціації виступають за продовження тестового режиму до 1 листопада 2026 року, аби уникнути ризиків.

За результатами зустрічі буде направлено офіційний лист до профільного комітету Верховної Ради з проханням закріпити продовження терміну тестування. Запуск системи планується з 1 листопада 2026 року.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Мінфіном, ДПС та парламентським комітетом з фінансів. Він підтримується у межах програми UK DIGIT ("Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості"), яку виконує Фонд Євразія за фінансування UK Dev. Партнером виступає Фонд Східна Європа.

За останні п’ять років цифрові сервіси зекономили Україні понад 184 млрд грн. Очікується, що еАкциз посилить боротьбу з нелегальним ринком, збільшить податкові надходження та створить рівні умови для бізнесу.

Діти українських захисників отримують допомогу на навчання через "Дію" - Мінцифри10.09.25, 18:23 • 2740 переглядiв

Степан Гафтко

