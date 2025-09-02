У "Дії" можуть ввести платну функцію змін у паспорті: підсумки опитування в Threads
Міністр цифрової трансформації України тестує ідею платної послуги в "Дії" для заміни фото на паспорт. Вартість послуги становитиме 99 грн, хоча деякі користувачі готові платити більше.
Міністр цифрової трансформації України тестує ідею для нової платної послуги в "Дії". Опитування було проведено на користувачах Threads.
Деталі
Як зазначається, для більшості серед тих, хто мав шанс бути опитаним, "прийшлася до вподоби" ідея заміни фото на паспорт у "Дії". Вартість послуги - 99 грн.
У коментарях були ті, хто готовий платити більше.
Навіть за 1999 готова
Думка користувача @roman_semenovych:
У багатьох країнах світу зміна фото в паспорті обовʼязкова, якщо людина сильно змінилась візуально.
Учасник дискусії впевнений, що функція необхідна. Він, як і деякі інші користувачі згоден, що з вартістю 99 грн за послугу можна змиритися.
Але водночас Федорову нагадали деякі аспекти з роботою сервісу. Наприклад - проблему з "Дія.Підпис" через фото.
