11:50 • 31603 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 57158 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 100013 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 116054 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 64479 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 126918 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 46977 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 83977 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53050 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107911 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
У "Дії" можуть ввести платну функцію змін у паспорті: підсумки опитування в Threads

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністр цифрової трансформації України тестує ідею платної послуги в "Дії" для заміни фото на паспорт. Вартість послуги становитиме 99 грн, хоча деякі користувачі готові платити більше.

У "Дії" можуть ввести платну функцію змін у паспорті: підсумки опитування в Threads

Міністр цифрової трансформації України тестує ідею для нової платної послуги в "Дії". Опитування було проведено на користувачах Threads.

Передає УНН із посиланням на сторінку Мінцифри та ТГ-канал міністра Михайла Федорова. 

Деталі

Як зазначається, для більшості серед тих, хто мав шанс бути опитаним, "прийшлася до вподоби"  ідея заміни фото на паспорт у "Дії". Вартість послуги - 99 грн.

У коментарях були ті, хто готовий платити більше.

Навіть за 1999 готова

- заявила у своєму коментарі @tanyaparfileva.

Думка користувача @roman_semenovych:

У багатьох країнах світу зміна фото в паспорті обовʼязкова, якщо людина сильно змінилась візуально. 

Учасник дискусії впевнений, що функція необхідна. Він, як і деякі інші користувачі згоден, що з вартістю 99 грн за послугу можна змиритися. 

Але водночас Федорову нагадали деякі аспекти з роботою сервісу. Наприклад - проблему з "Дія.Підпис" через фото.

Нагадаємо

На початку серпня УНН писав, що заміна техпаспорта та перереєстрація авто через застосунок Дія тимчасово були недоступні.

Також у серпні у Мінрозвитку повідомляли, що послуга "єВідновлення" буде тимчасово недоступна у "Дії".

В Україні запустили ШІ-помічника на порталі Дія 01.09.25, 16:37 • 2126 переглядiв

Ігор Тележніков

ПолітикаТехнології
Михайло Федоров
Україна