В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads
Министр цифровой трансформации Украины тестирует идею платной услуги в «Дії» для замены фото на паспорт. Стоимость услуги составит 99 грн, хотя некоторые пользователи готовы платить больше.
Министр цифровой трансформации Украины тестирует идею новой платной услуги в «Дії». Опрос был проведен среди пользователей Threads.
Передает УНН со ссылкой на страницу Минцифры и ТГ-канал министра Михаила Федорова.
Как отмечается, большинству из тех, кто имел шанс быть опрошенным, «пришлась по вкусу» идея замены фото на паспорт в «Дії». Стоимость услуги – 99 грн.
В комментариях были те, кто готов платить больше.
Даже за 1999 готова
Мнение пользователя @roman_semenovych:
Во многих странах мира смена фото в паспорте обязательна, если человек сильно изменился визуально.
Участник дискуссии уверен, что функция необходима. Он, как и некоторые другие пользователи, согласен, что со стоимостью 99 грн за услугу можно смириться.
Но в то же время Федорову напомнили некоторые аспекты работы сервиса. Например – проблему с «Дія.Підпис» из-за фото.
В начале августа УНН писал, что замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение Дія временно были недоступны.
Также в августе в Минразвития сообщали, что услуга «єВідновлення» будет временно недоступна в «Дії».
