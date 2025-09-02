В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 31538 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02 • 57083 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24 • 99925 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 115963 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 64430 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 126870 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 46962 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 83956 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53045 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 107901 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 212039 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 211778 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 201452 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 198200 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 192564 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto11:50 • 31538 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo10:24 • 99925 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 115963 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 71815 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 126870 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Китай
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto14:15 • 2680 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo11:20 • 21171 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление10:43 • 24503 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 39466 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 83956 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Фокс Ньюс

В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр цифровой трансформации Украины тестирует идею платной услуги в «Дії» для замены фото на паспорт. Стоимость услуги составит 99 грн, хотя некоторые пользователи готовы платить больше.

В «Дії» могут ввести платную функцию изменений в паспорте: итоги опроса в Threads

Министр цифровой трансформации Украины тестирует идею новой платной услуги в «Дії». Опрос был проведен среди пользователей Threads.

Передает УНН со ссылкой на страницу Минцифры и ТГ-канал министра Михаила Федорова. 

Подробности

Как отмечается, большинству из тех, кто имел шанс быть опрошенным, «пришлась по вкусу» идея замены фото на паспорт в «Дії». Стоимость услуги – 99 грн.

В комментариях были те, кто готов платить больше.

Даже за 1999 готова

- заявила в своем комментарии @tanyaparfileva.

Мнение пользователя @roman_semenovych:

Во многих странах мира смена фото в паспорте обязательна, если человек сильно изменился визуально. 

Участник дискуссии уверен, что функция необходима. Он, как и некоторые другие пользователи, согласен, что со стоимостью 99 грн за услугу можно смириться. 

Но в то же время Федорову напомнили некоторые аспекты работы сервиса. Например – проблему с «Дія.Підпис» из-за фото.

Напомним

В начале августа УНН писал, что замена техпаспорта и перерегистрация авто через приложение Дія временно были недоступны.

Также в августе в Минразвития сообщали, что услуга «єВідновлення» будет временно недоступна в «Дії».

В Украине запустили ИИ-помощника на портале Дія01.09.25, 16:37 • 2126 просмотров

Игорь Тележников

ПолитикаТехнологии
Михаил Федоров
Украина