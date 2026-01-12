Соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк манипулирует потребностями ВСУ, демонстрируя избирательную чувствительность. Когда Центр получал грант в 1 млн долларов, она молчала о потребности армии в средствах. Об этом написал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий.

Экс-прокурор прокомментировал заявление Каленюк о том, что в этом году работникам прокуратуры выдали девять квартир, в то время как служащие ВСУ остро нуждаются в жилье.

"Если уж говорить о потребностях ВСУ, то Каленюк стоило бы вспомнить о получении ЦПК в 2024 году гранта от USAID под загадочным названием ни о чем "внедрение доброчесности в государственном секторе" на сумму свыше одного миллиона долларов США, где обществу продали много замков из песка и воздуха в виде пресловутых реформ", – написал он.

В то время, отметил он, антикорактивистку из Житомира потребности ВСУ в денежных средствах почему-то не волновали.

"Зато теперь справедливость очнулась. Избирательная чувствительность тоже навык, особенно когда он хорошо финансируется", – подчеркнул Броневицкий.

Как сообщалось ранее, военных возмутило, что исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих точках фронта. "Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как враждебную структуру", – отмечал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовавший видео инцидента.