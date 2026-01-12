$43.080.09
Эксклюзив
08:44 • 9732 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 10237 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 15805 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 26615 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 35034 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 31927 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30807 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 57554 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 38496 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35679 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Избирательная чувствительность тоже навык, особенно когда она хорошо финансируется - экс-прокурор САП о заявлениях антикорактивистки Каленюк по поводу квартир ВСУ

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Избирательная чувствительность тоже навык, особенно когда она хорошо финансируется, - экс-прокурор САП о заявлениях антикорактивистки Каленюк по поводу квартир ВСУ.

Избирательная чувствительность тоже навык, особенно когда она хорошо финансируется - экс-прокурор САП о заявлениях антикорактивистки Каленюк по поводу квартир ВСУ

Соучредитель и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк манипулирует потребностями ВСУ, демонстрируя избирательную чувствительность. Когда Центр получал грант в 1 млн долларов, она молчала о потребности армии в средствах. Об этом написал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2020-2024 гг. Станислав Броневицкий.

Экс-прокурор прокомментировал заявление Каленюк о том, что в этом году работникам прокуратуры выдали девять квартир, в то время как служащие ВСУ остро нуждаются в жилье.

"Если уж говорить о потребностях ВСУ, то Каленюк стоило бы вспомнить о получении ЦПК в 2024 году гранта от USAID под загадочным названием ни о чем "внедрение доброчесности в государственном секторе" на сумму свыше одного миллиона долларов США, где обществу продали много замков из песка и воздуха в виде пресловутых реформ", – написал он.

В то время, отметил он, антикорактивистку из Житомира потребности ВСУ в денежных средствах почему-то не волновали.

"Зато теперь справедливость очнулась. Избирательная чувствительность тоже навык, особенно когда он хорошо финансируется", – подчеркнул Броневицкий.

Как сообщалось ранее, военных возмутило, что исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк назвала "московской гнидой" украинского военного-добровольца Кирилла Марусова, который с 2022 года воюет в самых горячих точках фронта. "Если коллеги разделяют ее позицию, то ЦПК нужно закрывать как враждебную структуру", – отмечал военнослужащий Александр Игнатьев, опубликовавший видео инцидента.

Лилия Подоляк

Политика
Мобилизация
Война в Украине
Агентство США по международному развитию
Житомир