Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується, - експрокурор САП про заяви антикорактивістки Каленюк щодо квартир ЗСУ.

Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк маніпулює потребами ЗСУ, демонструючи вибіркову чутливість. Коли Центр отримував грант в 1 млн доларів, вона мовчала щодо потреби армії в коштах. Про це написав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький.

Експрокурор прокоментував заяву Каленюк про те, що цьогоріч працівникам прокуратури видали дев’ять квартир у той час, як службовці ЗСУ гостро потребують житла.

"Якщо вже говорити про потреби ЗСУ, то Каленюк варто було б згадати про отримання ЦПК у 2024 році гранту від USAID під дещо загадковою назвою ні про що "впровадження доброчесності в державному секторі" на суму понад один мільйон доларів США, де суспільству продали багато замків з піску та повітря у вигляді сумнозвісних реформ всього", – написав він.

У той час, зазначив він, антикорактивістку з Житомира потреби ЗСУ в грошових коштах чомусь не хвилювали.

"Зате тепер справедливість прокинулась. Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується", – наголосив Броневицький.

Як повідомлялося раніше, військових обурило, що виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк назвала "московською гнидою" українського військового-добровольця Кирила Марусова, який з 2022 року воює у найгарячіших точках фронту. "Якщо колеги поділяють її позицію, то ЦПК потрібно закривати як ворожу структуру", – наголошував військовослужбовець Олександр Ігнатьєв, який опублікував відео інциденту.