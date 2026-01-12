Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується, - експрокурор САП про заяви антикорактивістки Каленюк щодо квартир ЗСУ.

$43.080.09
Ексклюзив
08:44 • 9468 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 10131 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 15731 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 26551 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 34970 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 31894 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30784 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 57488 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 38474 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35675 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Популярнi новини
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 15989 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 18100 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 12517 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 10298 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 6676 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 952 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 6968 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 57495 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 67242 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 115953 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 18230 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 18570 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 25873 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 28387 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 84337 перегляди
Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується - експрокурор САП про заяви антикорактивістки Каленюк щодо квартир ЗСУ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується, - експрокурор САП про заяви антикорактивістки Каленюк щодо квартир ЗСУ.

Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується - експрокурор САП про заяви антикорактивістки Каленюк щодо квартир ЗСУ

Співзасновниця та виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк маніпулює потребами ЗСУ, демонструючи вибіркову чутливість. Коли Центр отримував грант в 1 млн доларів, вона мовчала щодо потреби армії в коштах. Про це написав прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2020–2024 рр. Станіслав Броневицький.

Експрокурор прокоментував заяву Каленюк про те, що цьогоріч працівникам прокуратури видали дев’ять квартир у той час, як службовці ЗСУ гостро потребують житла.

"Якщо вже говорити про потреби ЗСУ, то Каленюк варто було б згадати про отримання ЦПК у 2024 році гранту від USAID під дещо загадковою назвою ні про що "впровадження доброчесності в державному секторі" на суму понад один мільйон доларів США, де суспільству продали багато замків з піску та повітря у вигляді сумнозвісних реформ всього", – написав він.

У той час, зазначив він, антикорактивістку з Житомира потреби ЗСУ в грошових коштах чомусь не хвилювали.

"Зате тепер справедливість прокинулась. Вибіркова чутливість теж навичка, особливо коли вона добре фінансується", – наголосив Броневицький.

Як повідомлялося раніше, військових обурило, що виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк назвала "московською гнидою" українського військового-добровольця Кирила Марусова, який з 2022 року воює у найгарячіших точках фронту. "Якщо колеги поділяють її позицію, то ЦПК потрібно закривати як ворожу структуру", – наголошував військовослужбовець Олександр Ігнатьєв, який опублікував відео інциденту.

Лілія Подоляк

Політика
Мобілізація
Війна в Україні
Агентство США з міжнародного розвитку
Житомир