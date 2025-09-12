По указанию чиновников администрации Трампа в Бельгии хотят сжечь контрацептивов почти на $10 млн - NYT

Агентство США по международному развитию подтверждает: противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали и гормональные импланты стоимостью около $9,7 млн, предназначенные для стран с низким уровнем дохода, должны быть уничтожены по указанию должностных лиц администрации президента Трампа. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

В материалах издания NYT, запасы застряли на складе в Бельгии – предложения международных организаций распределить или продать их отвергли, а в качестве "самого дешевого варианта" выбрали ликвидацию.

USAID приобрело партию контрацептивов до начала масштабного преобразования агентства в этом году. После принятых в Вашингтоне решений поставки оказались "в подвешенном состоянии" на бельгийском складе – отчасти из-за позиции Государственного департамента, что контрацепция якобы не является "спасительной", и США больше не будут финансировать ее закупки для бедных стран.

Внутренние документы и переписка USAID и Госдепа, обнародованные в медиа, свидетельствуют, что несколько международных организаций – включая Фонд Гейтса и другие – предлагали либо выкупить, либо безвозмездно принять эти поставки. Такие варианты позволили бы избежать потерь для налогоплательщиков или даже вернуть часть средств в бюджет. Вместо этого представители администрации отдали приказ об уничтожении; операция должна была стоить около $167 000.

Как пишет NYT, решение проводить уничтожение мотивировали желанием "самого дешевого варианта, который лучше всего отражает значительные опасения администрации относительно финансирования этой деятельности". Одним из инициаторов приказа стал Джереми Левин, высокопоставленный чиновник Госдепа, ответственный за иностранную помощь и гуманитарные вопросы.

Бельгийское правительство, в свою очередь, пыталось дипломатическими каналами помешать сжиганию – бельгийские и фламандские инстанции вели переговоры, искали пути перепродажи или перераспределения запасов и даже рассматривали законодательные запреты на уничтожение пригодных медизделий.

Том Демейер из штаба фламандского министра окружающей среды сообщал:

"Мы не получили официального запроса на разрешение на сжигание". В меморандуме USAID подсчитано, что стоимость потери ресурсов оценивалась как $9,9 млн, плюс приблизительные $167 000 расходов на уничтожение."

Намеренное уничтожение контрацептивов стоимостью почти 10 миллионов долларов под откровенно ложным предлогом, что они являются абортивными средствами, является возмутительным актом жестокости