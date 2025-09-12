$41.210.09
Эксклюзив
09:11 • 586 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 4064 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 5132 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 9688 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 33756 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 37338 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51007 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 77081 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39685 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30726 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
По указанию чиновников администрации Трампа в Бельгии хотят сжечь контрацептивов почти на $10 млн - NYT

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Администрация Трампа приказала уничтожить партию контрацептивов USAID стоимостью $9,7 млн, предназначенных для стран с низким доходом. Запасы застряли на складе в Бельгии, а предложения международных организаций по их распределению или продаже были отвергнуты.

По указанию чиновников администрации Трампа в Бельгии хотят сжечь контрацептивов почти на $10 млн - NYT

Агентство США по международному развитию подтверждает: противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали и гормональные импланты стоимостью около $9,7 млн, предназначенные для стран с низким уровнем дохода, должны быть уничтожены по указанию должностных лиц администрации президента Трампа. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В материалах издания NYT, запасы застряли на складе в Бельгии – предложения международных организаций распределить или продать их отвергли, а в качестве "самого дешевого варианта" выбрали ликвидацию.

USAID приобрело партию контрацептивов до начала масштабного преобразования агентства в этом году. После принятых в Вашингтоне решений поставки оказались "в подвешенном состоянии" на бельгийском складе – отчасти из-за позиции Государственного департамента, что контрацепция якобы не является "спасительной", и США больше не будут финансировать ее закупки для бедных стран.

Внутренние документы и переписка USAID и Госдепа, обнародованные в медиа, свидетельствуют, что несколько международных организаций – включая Фонд Гейтса и другие – предлагали либо выкупить, либо безвозмездно принять эти поставки. Такие варианты позволили бы избежать потерь для налогоплательщиков или даже вернуть часть средств в бюджет. Вместо этого представители администрации отдали приказ об уничтожении; операция должна была стоить около $167 000.

Как пишет NYT, решение проводить уничтожение мотивировали желанием "самого дешевого варианта, который лучше всего отражает значительные опасения администрации относительно финансирования этой деятельности". Одним из инициаторов приказа стал Джереми Левин, высокопоставленный чиновник Госдепа, ответственный за иностранную помощь и гуманитарные вопросы.

Бельгийское правительство, в свою очередь, пыталось дипломатическими каналами помешать сжиганию – бельгийские и фламандские инстанции вели переговоры, искали пути перепродажи или перераспределения запасов и даже рассматривали законодательные запреты на уничтожение пригодных медизделий.

Том Демейер из штаба фламандского министра окружающей среды сообщал:

"Мы не получили официального запроса на разрешение на сжигание". В меморандуме USAID подсчитано, что стоимость потери ресурсов оценивалась как $9,9 млн, плюс приблизительные $167 000 расходов на уничтожение."

Намеренное уничтожение контрацептивов стоимостью почти 10 миллионов долларов под откровенно ложным предлогом, что они являются абортивными средствами, является возмутительным актом жестокости

– заявила Бет Шлахтер, директор по внешним связям в MSI Reproductive Choices.

Точные даты и место окончательного уничтожения пока не подтверждены официально, а представители администрации не дали развернутых комментариев относительно дальнейших деталей.

Степан Гафтко

