Апелляционный суд США обязал администрацию Трампа разблокировать внешнюю помощь
Киев • УНН
Апелляционный суд США отклонил просьбу заблокировать решение, которое запрещает администрации Трампа самовольно сокращать внешнюю помощь. Ранее суд постановил возобновить финансирование программ на $11 миллиардов.
Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки отклонил просьбу заблокировать решение нижестоящей инстанции, которое установило, что администрация президента Дональда Трампа не имела полномочий самостоятельно сокращать внешнюю помощь. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Ранее суд нижестоящей инстанции постановил, что администрация президента США должна возобновить финансирование программ по иностранной помощи на примерно 11 миллиардов долларов, пока не завершится срок действия разрешения Конгресса на эти расходы.
Отмечается, что окружной судья США в Вашингтоне Амир Али 3 сентября постановил, что администрация Трампа не может просто решить не тратить эти деньги. Белый дом должен соблюдать законы об ассигнованиях, если Конгресс не изменит их.
Постановление апелляционного суда не должно позволить Трампу обойти Конгресс и отменить финансирование иностранной помощи, добавляет Reuters.
Как сообщает агентство, после судебного иска гуманитарных организаций администрация Трампа заявила, что планирует потратить 6,5 млрд долларов из средств, выделенных на иностранную помощь в 2024 году.
Однако позже решила задержать финансирование в размере 4 млрд долларов, предназначенных для Агентства США по международному развитию (USAID), которое у Трампа в значительной степени уже ликвидировали.
Ранее Госсекретарь США Марко Рубио сообщил в соцсети "Х" об официальном начале ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).
