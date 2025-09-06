Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу

$41.350.00
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 25066 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 44504 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 42498 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 38921 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 46968 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 57327 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 34606 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 42221 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 45898 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 37530 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку

6 вересня, 10:49 • 44506 перегляди
6 вересня, 10:49 • 44506 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 42499 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень

5 вересня, 15:10 • 57327 перегляди
5 вересня, 15:10 • 57327 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 39118 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 62332 перегляди
Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Апеляційний суд США відхилив прохання заблокувати рішення, яке забороняє адміністрації Трампа самовільно скорочувати зовнішню допомогу. Раніше суд постановив відновити фінансування програм на $11 мільярдів.

Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу

Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки відхилив прохання заблокувати рішення нижчої інстанції, яке встановило, що адміністрація президента Дональда Трампа не мала повноважень самостійно скорочувати зовнішню допомогу.  Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Раніше суд нижчої інстанції постановив, що адміністрація президента США має відновити фінансування програм з іноземної допомоги на приблизно 11 мільярдів доларів, допоки не завершиться термін дії дозволу Конгресу на ці витрати.

Зазначається, що окружний суддя США у Вашингтоні Амір Алі 3 вересня постановив, що адміністрація Трампа не може просто вирішити не витрачати ці гроші. Білий дім має дотримуватись законів про асигнування, якщо Конгрес не змінить їх. 

Постанова апеляційного суду не має дозволити Трампу обійти Конгрес і скасувати фінансування іноземної допомоги, додає Reuters.

Як повідомляє агентство, після судового позову гуманітарних організацій адміністрація Трампа заявила, що планує витратити 6,5 млрд доларів з коштів, виділених на іноземну допомогу у 2024 році.

Однак пізніше вирішила затримати фінансування в розмірі 4 млрд доларів, призначених для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке у Трампа значною мірою вже ліквідували. 

Нагадаємо

Раніше Держсекретар США Марко Рубіо повідомив у соцмережі "Х" про офіційний початок ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Віта Зеленецька

