Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу
Київ • УНН
Апеляційний суд США відхилив прохання заблокувати рішення, яке забороняє адміністрації Трампа самовільно скорочувати зовнішню допомогу. Раніше суд постановив відновити фінансування програм на $11 мільярдів.
Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки відхилив прохання заблокувати рішення нижчої інстанції, яке встановило, що адміністрація президента Дональда Трампа не мала повноважень самостійно скорочувати зовнішню допомогу. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Раніше суд нижчої інстанції постановив, що адміністрація президента США має відновити фінансування програм з іноземної допомоги на приблизно 11 мільярдів доларів, допоки не завершиться термін дії дозволу Конгресу на ці витрати.
Зазначається, що окружний суддя США у Вашингтоні Амір Алі 3 вересня постановив, що адміністрація Трампа не може просто вирішити не витрачати ці гроші. Білий дім має дотримуватись законів про асигнування, якщо Конгрес не змінить їх.
Постанова апеляційного суду не має дозволити Трампу обійти Конгрес і скасувати фінансування іноземної допомоги, додає Reuters.
Як повідомляє агентство, після судового позову гуманітарних організацій адміністрація Трампа заявила, що планує витратити 6,5 млрд доларів з коштів, виділених на іноземну допомогу у 2024 році.
Однак пізніше вирішила затримати фінансування в розмірі 4 млрд доларів, призначених для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке у Трампа значною мірою вже ліквідували.
Нагадаємо
Раніше Держсекретар США Марко Рубіо повідомив у соцмережі "Х" про офіційний початок ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
