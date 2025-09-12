За вказівкою чиновників адміністрації Трампа у Бельгії хочуть спалити контрацептивів на майже $10 млн - NYT

$41.210.09
48.270.03
ukenru
Ексклюзив
09:11 • 442 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 3496 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 4710 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 9322 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 33571 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 37236 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 50940 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 76883 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39674 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30715 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.8м/с
38%
756мм
Популярнi новини
Влада рф заявляє про збиття семи дронів над москвою: наслідки уточнюються11 вересня, 23:40 • 28026 перегляди
Окупанти завозять масовку на "псевдовибори" в Севастополі - ЦНС12 вересня, 01:20 • 27670 перегляди
Тисячі українських чоловіків у віці від 18 до 22 років виїхали до Польщі з 28 серпня12 вересня, 01:21 • 27895 перегляди
ленінградська область рф зазнала масованої атаки дронів: що відомо03:57 • 6918 перегляди
Армія рф втратила 890 військових та 40 артсистем за добу - Генштаб04:42 • 22361 перегляди
Публікації
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
Ексклюзив
08:46 • 3462 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 76865 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 51934 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 68976 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 73116 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Гаррі, герцог Сассекський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 25917 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 68976 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 35914 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 42420 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 107660 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Forbes
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

За вказівкою чиновників адміністрації Трампа у Бельгії хочуть спалити контрацептивів на майже $10 млн - NYT

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Адміністрація Трампа наказала знищити партію контрацептивів USAID вартістю $9,7 млн, призначених для країн з низьким доходом. Запаси застрягли на складі в Бельгії, а пропозиції міжнародних організацій щодо їх розподілу або продажу були відкинуті.

За вказівкою чиновників адміністрації Трампа у Бельгії хочуть спалити контрацептивів на майже $10 млн - NYT

Агентство США з міжнародного розвитку підтверджує: протизаплідні таблетки, внутрішньоматкові спіралі та гормональні імпланти, вартістю близько $9,7 млн, призначені для країн із низьким рівнем доходу, мають бути знищеними за вказівкою посадовців адміністрації президента Трампа. Про це повідомляє The New York Yimes, пише УНН.

Деталі 

В матеріалах видання NYT, запаси застрягли на складі в Бельгії – пропозиції міжнародних організацій розподілити чи продати їх відкинули, а як "найдешевший варіант" обрали ліквідацію.

USAID придбало партію контрацептивів до початку масштабного перетворення агентства цього року. Після ухвалених у Вашингтоні рішень поставки опинилися "в підвішеному стані" на бельгійському складі – частково через позицію Державного департаменту, що контрацепція нібито не є "рятівною", і США більше не фінансуватимуть її закупівлі для бідних країн.

Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу 06.09.25, 22:24 • 5852 перегляди

Внутрішні документи та листування USAID і Держдепу, оприлюднені в медіа, свідчать, що кілька міжнародних організацій – включно з Фондом Гейтса та іншими – пропонували або викупити, або безоплатно прийняти ці поставки. Такі варіанти б дозволили уникнути втрат для платників податків або навіть повернути частину коштів у бюджет. Натомість представники адміністрації віддали наказ про знищення; операція мала коштувати близько $167 000.

Як пише NYT, рішення проводити знищення мотивували бажанням "найдешевшого варіанта, який найкраще відображає значні занепокоєння адміністрації щодо фінансування цієї діяльності". Одним із ініціаторів наказу став Джеремі Левін, високопосадовець Держдепу, відповідальний за іноземну допомогу та гуманітарні питання.

Бельгійський уряд, своєю чергою, намагався дипломатичними каналами перешкодити спалюванню – бельгійські та фламандські інстанції вели переговори, шукали шляхи перепродажу або перерозподілу запасів і навіть розглядали законодавчі заборони на знищення придатних медвиробів. 

Том Демейєр зі штабу фламандського міністра навколишнього середовища повідомляв: 

"Ми не отримали офіційного запиту на дозвіл на спалювання". У меморандумі USAID підраховано, що вартість втрати ресурсів оцінювалася як $9,9 млн, плюс приблизні $167 000 витрат на знищення."

Навмисне знищення контрацептивів вартістю майже 10 мільйонів доларів під відверто хибним приводом, що вони є абортивними засобами, є обурливим актом жорстокості

– заявила Бет Шлахтер, директор із зовнішніх зв’язків у MSI Reproductive Choices. 

Точні дати й місце остаточного знищення поки що не підтверджені офіційно, а представники адміністрації не дали розгорнутих коментарів щодо подальших деталей.

USAID офіційно припиняє існування - Рубіо29.08.25, 17:57 • 4257 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Агентство США з міжнародного розвитку
The New York Times
Державний департамент США
Вашингтон
Дональд Трамп
Бельгія