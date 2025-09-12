За вказівкою чиновників адміністрації Трампа у Бельгії хочуть спалити контрацептивів на майже $10 млн - NYT

Агентство США з міжнародного розвитку підтверджує: протизаплідні таблетки, внутрішньоматкові спіралі та гормональні імпланти, вартістю близько $9,7 млн, призначені для країн із низьким рівнем доходу, мають бути знищеними за вказівкою посадовців адміністрації президента Трампа. Про це повідомляє The New York Yimes, пише УНН.

В матеріалах видання NYT, запаси застрягли на складі в Бельгії – пропозиції міжнародних організацій розподілити чи продати їх відкинули, а як "найдешевший варіант" обрали ліквідацію.

USAID придбало партію контрацептивів до початку масштабного перетворення агентства цього року. Після ухвалених у Вашингтоні рішень поставки опинилися "в підвішеному стані" на бельгійському складі – частково через позицію Державного департаменту, що контрацепція нібито не є "рятівною", і США більше не фінансуватимуть її закупівлі для бідних країн.

Внутрішні документи та листування USAID і Держдепу, оприлюднені в медіа, свідчать, що кілька міжнародних організацій – включно з Фондом Гейтса та іншими – пропонували або викупити, або безоплатно прийняти ці поставки. Такі варіанти б дозволили уникнути втрат для платників податків або навіть повернути частину коштів у бюджет. Натомість представники адміністрації віддали наказ про знищення; операція мала коштувати близько $167 000.

Як пише NYT, рішення проводити знищення мотивували бажанням "найдешевшого варіанта, який найкраще відображає значні занепокоєння адміністрації щодо фінансування цієї діяльності". Одним із ініціаторів наказу став Джеремі Левін, високопосадовець Держдепу, відповідальний за іноземну допомогу та гуманітарні питання.

Бельгійський уряд, своєю чергою, намагався дипломатичними каналами перешкодити спалюванню – бельгійські та фламандські інстанції вели переговори, шукали шляхи перепродажу або перерозподілу запасів і навіть розглядали законодавчі заборони на знищення придатних медвиробів.

Том Демейєр зі штабу фламандського міністра навколишнього середовища повідомляв:

"Ми не отримали офіційного запиту на дозвіл на спалювання". У меморандумі USAID підраховано, що вартість втрати ресурсів оцінювалася як $9,9 млн, плюс приблизні $167 000 витрат на знищення."

Навмисне знищення контрацептивів вартістю майже 10 мільйонів доларів під відверто хибним приводом, що вони є абортивними засобами, є обурливим актом жорстокості