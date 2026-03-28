кремль ликвидирует самостоятельность "россотрудничества" ради прямого влияния - разведка

В россии готовится масштабная перестройка инструментов внешнего влияния. По данным открытых источников, кремль прорабатывает сценарий централизации управления "мягкой силой" непосредственно под контролем администрации президента, что фактически означает конец любой институциональной самостоятельности "россотрудничества". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным украинской разведки, кураторство над новой структурой, вероятно, получит первый заместитель руководителя администрации президента сергей кириенко.

"россотрудничество" давно позиционирует себя как структуру культурной дипломатии. Реформа окончательно снимает это прикрытие. Среди запланированных изменений - переориентация агентства с культурно-гуманитарной деятельности на комплексное внешнее влияние: информационные кампании, работа с целевыми аудиториями и координация лояльных структур за рубежом. Агентство, которое и раньше рассматривали как неотъемлемую составляющую российских спецслужб, теперь получает для этого институциональное оформление - говорится в сообщении СВР.

Кроме того, в россии отдельно прорабатывается создание специализированного фонда для финансирования медийных и гуманитарных проектов за рубежом. Это структура, которую кремль декларирует как аналог USAID, однако которая по своей архитектуре ближе к механизму скрытого финансирования сетей влияния через неправительственный сектор, отметили в украинской разведке.

Напомним

В России на фоне ухудшения отношений с Западом и все большей изоляции возрос интерес к странам Азии. российские студенты массово выбирают азиатские вузы вместо европейских из-за санкций. Китайский и корейский языки стали самыми популярными среди молодежи рф.