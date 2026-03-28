Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
13:04 • 10714 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 18473 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 16539 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 18326 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 22686 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 22104 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 33019 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27443 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Эксклюзив
27 марта, 13:21 • 52325 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
кремль ликвидирует самостоятельность "россотрудничества" ради прямого влияния - разведка

Киев • УНН

 • 1464 просмотра

Администрация президента рф берет под прямой контроль инструменты "мягкой силы". "россотрудничество" переориентируют на спецпроекты и скрытое влияние.

кремль ликвидирует самостоятельность "россотрудничества" ради прямого влияния - разведка

В россии готовится масштабная перестройка инструментов внешнего влияния. По данным открытых источников, кремль прорабатывает сценарий централизации управления "мягкой силой" непосредственно под контролем администрации президента, что фактически означает конец любой институциональной самостоятельности "россотрудничества". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Детали

По данным украинской разведки, кураторство над новой структурой, вероятно, получит первый заместитель руководителя администрации президента сергей кириенко.

"россотрудничество" давно позиционирует себя как структуру культурной дипломатии. Реформа окончательно снимает это прикрытие. Среди запланированных изменений - переориентация агентства с культурно-гуманитарной деятельности на комплексное внешнее влияние: информационные кампании, работа с целевыми аудиториями и координация лояльных структур за рубежом. Агентство, которое и раньше рассматривали как неотъемлемую составляющую российских спецслужб, теперь получает для этого институциональное оформление

- говорится в сообщении СВР.

Кроме того, в россии отдельно прорабатывается создание специализированного фонда для финансирования медийных и гуманитарных проектов за рубежом. Это структура, которую кремль декларирует как аналог USAID, однако которая по своей архитектуре ближе к механизму скрытого финансирования сетей влияния через неправительственный сектор, отметили в украинской разведке.

В России на фоне ухудшения отношений с Западом и все большей изоляции возрос интерес к странам Азии. российские студенты массово выбирают азиатские вузы вместо европейских из-за санкций. Китайский и корейский языки стали самыми популярными среди молодежи рф.

Евгений Устименко

