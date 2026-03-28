кремль ліквідує самостійність "россотруднічества" задля прямого впливу - розвідка

У росії готують масштабну перебудову інструментів зовнішнього впливу. За даними відкритих джерел, кремль опрацьовує сценарій централізації управління "м'якою силою" безпосередньо під контролем адміністрації президента, що фактично означає кінець будь-якої інституційної самостійності "россотруднічества". Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними української розвідки, кураторство над новою структурою, ймовірно, отримає перший заступник керівника адміністрації президента сергій кірієнко.

"россотрудничество" давно позиціонує себе як структуру культурної дипломатії. Реформа остаточно знімає це прикриття. Серед запланованих змін - переорієнтація агентства з культурно-гуманітарної діяльності на комплексний зовнішній вплив: інформаційні кампанії, робота з цільовими аудиторіями та координація лояльних структур за кордоном. Агентство, яке і раніше розглядали як невід'ємну складову російських спецслужб, тепер отримує для цього інституційне оформлення - йдеться в дописі СЗР.

Крім того, в росії окремо опрацьовується створення спеціалізованого фонду для фінансування медійних і гуманітарних проєктів за кордоном. Це структура, яку кремль декларує як аналог USAID, однак яка за своєю архітектурою ближча до механізму прихованого фінансування мереж впливу через неурядовий сектор, зазначили в українській розвідці.

