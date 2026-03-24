Суд в США разрешил рассмотрение иска против Маска из-за превышения полномочий в администрации Трампа
Киев • УНН
Судья Таня Чуткан разрешила рассмотрение дела о незаконном исполнении Маском функций должностного лица. Истцы заявляют о вреде от его решений по грантам.
Федеральный суд в Вашингтоне отказался полностью закрыть дело против Илона Маска, которого обвиняют в неконституционном осуществлении исполнительной власти во время работы советником президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Окружной судья Таня Чуткан отклонила ходатайство правительства о полном закрытии дела. В то же время часть обвинений была снята из-за их общности.
Суд разрешил продолжить рассмотрение ключевого аргумента истцов о том, что Маск фактически выполнял функции высокопоставленного должностного лица без надлежащего утверждения Сенатом.
Судья отметила, что в жалобе "убедительно утверждается", что руководитель соответствующего проекта мог самостоятельно принимать решения о прекращении федеральных грантов, контрактов и увольнении работников.
Суть претензий
Иск подали некоммерческие организации, которые заявляют, что их члены пострадали от сокращения финансирования и увольнений в государственном секторе. Речь идет о деятельности в рамках проекта Департамента эффективности правительства, который Маск возглавлял после возвращения Трампа в Белый дом.
При этом администрация США ранее утверждала, что Маск не был официальным руководителем этого органа.
Дальнейшее рассмотрение
Дело будет рассматриваться далее, сосредоточившись на вопросе соответствия роли Маска Конституции США.
Отдельный иск, связанный с деятельностью этого же проекта, в частности по закрытию Агентства США по международному развитию, также находится на рассмотрении другого федерального суда.
