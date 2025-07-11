Госдеп США увольняет 1300 сотрудников по плану Трампа - AP

Госдепартамент США в пятницу увольняет более 1300 сотрудников в соответствии с масштабным планом реорганизации, представленным администрацией президента США Дональда Трампа ранее в этом году, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Критики считают, что этот шаг нанесет ущерб глобальному лидерству Америки и усилиям по противодействию угрозам за рубежом.

Госдеп, как указано, рассылает уведомления об увольнении 1107 госслужащим и 246 сотрудникам дипломатической службы, работающим в США, о чем сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

Согласно внутреннему сообщению, полученному Associated Press, все сотрудники дипломатической службы, которых коснутся эти увольнения, немедленно будут отправлены в административный отпуск сроком на 120 дней, после чего они официально потеряют свои должности. Для большинства госслужащих, которых это коснется, период увольнения составляет 60 дней, говорится в сообщении.

"В связи с реорганизацией департамента… департамент оптимизирует внутренние операции, чтобы сосредоточиться на дипломатических приоритетах, - говорится в сообщении. - Сокращение штата было тщательно продумано с учетом непрофильных функций, дублирующих или избыточных подразделений, а также подразделений, где централизация или консолидация функций и обязанностей может обеспечить значительный рост эффективности".

Хотя президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и их союзники-республиканцы высоко оценили эти сокращения как давно назревшие и необходимые для того, чтобы сделать Госдеп более компактным, гибким и эффективным, они подверглись резкой критике со стороны действующих и бывших дипломатов, которые утверждают, что они ослабят влияние США и их способность противостоять существующим и новым угрозам за рубежом.

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Увольнения являются частью масштабных изменений в работе Госдепартамента.

Администрация Трампа стремится реформировать американскую дипломатию и активно работает над сокращением численности федерального правительства, включая массовые увольнения в рамках мер по ликвидации целых ведомств, таких как Агентство США по международному развитию и Министерство образования.

USAID, агентство по оказанию иностранной помощи, которое существует уже шесть десятилетий, было включено в состав Госдепартамента на прошлой неделе после того, как администрация резко сократила финансирование иностранной помощи.

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Недавнее решение Верховного суда открыло путь к началу сокращений, тогда как судебные иски, оспаривающие законность сокращений, продолжаются. В четверг Госдеп официально сообщил сотрудникам о том, что вскоре разошлет уведомления о сокращении некоторых из них. Сокращения большие, но значительно меньше, чем многие опасались.

Рубио заявил, что чиновники сделали "очень осознанный шаг по реорганизации Госдепартамента, чтобы сделать его более эффективным и целенаправленным".

Он сказал, что некоторые из сокращений коснутся вакантных должностей или тех, которые вскоре станут вакантными из-за досрочного выхода сотрудника на пенсию.

В конце мая Государственный департамент сообщил Конгрессу об обновленном плане реорганизации, предлагая сокращение программ сверх того, что было обнародовано ранее Рубио, и сокращение персонала в США на 18%, что даже больше, чем 15%, первоначально заявленные в апреле.

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Реструктуризация частично была обусловлена необходимостью найти новое место для остальных функций USAID, что было ранней целью администрации Трампа и Департамента эффективности правительства США (DOGE) тогдашнего помощника Илона Маска.

Государственный департамент планирует ликвидировать некоторые подразделения, которым поручено наблюдать за двадцатилетней вовлеченностью Америки в Афганистане, включая отдел, специализирующийся на переселении граждан Афганистана, которые работали вместе с американскими военными.

В письме, которое Госдеп направил в Конгресс, отмечалось, что реорганизация коснется более 300 бюро и управлений, и отмечается, что она ликвидирует подразделения, которые, как он описывает, выполняют нечеткую или дублирующую работу. В нем говорится, что Рубио считает, что "эффективная современная дипломатия требует упорядочения этой раздутой бюрократии".

В этом письме четко отмечалось, что реорганизация также имеет целью ликвидировать программы, в частности те, что связаны с беженцами и иммиграцией, а также с правами человека и продвижением демократии, которые, по мнению администрации Трампа, стали идеологически обусловленными таким образом, что это несовместимо с ее приоритетами и политикой.

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