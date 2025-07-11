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Держдеп США звільняє 1300 співробітників за планом Трампа - AP

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Держдепартамент США звільняє 1353 співробітників, включаючи держслужбовців та дипломатів, у рамках масштабної реорганізації адміністрації Трампа. Цей крок викликав критику щодо можливого послаблення глобального лідерства Америки.

Держдеп США звільняє 1300 співробітників за планом Трампа - AP

Держдепартамент США у п'ятницю звільняє понад 1300 співробітників відповідно до масштабного плану реорганізації, представленого адміністрацією президента США Дональда Трампа раніше цього року, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Держдеп, як вказано, надсилає повідомлення про звільнення 1107 держслужбовцям та 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США, про що повідомив високопосадовець Держдепартаменту.

Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим Associated Press, всіх співробітників дипломатичної служби, яких торкнуться ці звільнення, негайно відправлять в адміністративну відпустку терміном на 120 днів, після чого вони офіційно втратить свої посади. Для більшості держслужбовців, яких це торкнеться, період звільнення становить 60 днів, ідеться у повідомленні.

"У зв'язку з реорганізацією департаменту… департамент оптимізує внутрішні операції, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах, - ідеться в повідомленні. - Скорочення штату було ретельно продумано з урахуванням непрофільних функцій, дублюючих чи надлишкових підрозділів, а також підрозділів, де централізація чи консолідація функцій та обов'язків може забезпечити значне зростання ефективності".

Хоча президент США Дональд Трамп, держсекретар Марко Рубіо та їхні союзники-республіканці високо оцінили ці скорочення як давно назрілі і необхідні для того, щоб зробити Держдеп більш компактним, гнучким і ефективним, вони піддалися різкій критиці з боку чинних і колишніх дипломатів, які стверджують, що вони послаблять вплив США та їхню здатність протистояти існуючим та новим загрозам за кордоном.

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Звільнення є частиною масштабних змін у роботі Держдепартаменту.

Адміністрація Трампа прагне реформувати американську дипломатію і активно працює над скороченням чисельності федерального уряду, включаючи масові звільнення в межах заходів щодо ліквідації цілих відомств, таких як Агентство США з міжнародного розвитку та Міністерство освіти.

USAID, агентство з надання іноземної допомоги, яке існує вже шість десятиліть, було включено до складу Держдепартаменту минулого тижня після того, як адміністрація різко скоротила фінансування іноземної допомоги.

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Нещодавнє рішення Верховного суду відкрило шлях до початку скорочень, тоді як судові позови, які заперечують законність скорочень, продовжуються. У четвер Держдеп офіційно повідомив співробітників про те, що невдовзі розішле повідомлення про скорочення деяких із них. Скорочення великі, але значно менше, ніж багато хто побоювався.

Рубіо заявив, що чиновники зробили "дуже усвідомлений крок щодо реорганізації Держдепартаменту, щоб зробити його більш ефективним і цілеспрямованим".

Він сказав, що деякі зі скорочень торкнуться вакантних посад або тих, які невдовзі стануть вакантними через достроковий вихід співробітника на пенсію.

Наприкінці травня Державний департамент повідомив Конгрес про оновлений план реорганізації, пропонуючи скорочення програм понад те, що було оприлюднено раніше Рубіо, та скорочення персоналу в США на 18%, що навіть більше, ніж 15%, спочатку заявлені у квітні.

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Реструктуризація частково була зумовлена ​​необхідністю знайти нове місце для решти функцій USAID, що було ранньою метою адміністрації Трампа та Департаменту ефективності уряду США (DOGE) тодішнього помічника Ілона Маска.

Державний департамент планує ліквідувати деякі підрозділи, яким доручено наглядати за двадцятирічною залученістю Америки в Афганістані, включаючи відділ, що спеціалізується на переселенні громадян Афганістану, які працювали разом з американськими військовими.

У листі, який Держдеп надіслав до Конгресу, зазначалося, що реорганізація торкнеться понад 300 бюро та управлінь, і зазначається, що вона ліквідує підрозділи, які, як він описує, виконують нечітку або дублюючу роботу. У ньому йдеться, що Рубіо вважає, що "ефективна сучасна дипломатія вимагає впорядкування цієї роздутої бюрократії".

У цьому листі чітко зазначалося, що реорганізація також має на меті ліквідувати програми, зокрема ті, що пов’язані з біженцями та імміграцією, а також з правами людини та просуванням демократії, які, на думку адміністрації Трампа, стали ідеологічно обумовленими таким чином, що це несумісно з її пріоритетами та політикою.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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