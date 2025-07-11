Госдеп США увольняет более 100 сотрудников - Financial Times

В Государственном департаменте США решили уволить более 100 сотрудников в ближайшее время. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Увольнение запланировано после решения Верховного суда, которое на этой неделе позволило администрации Дональда Трампа начать массовое сокращение рабочих мест в федеральных ведомствах.

План, обнародованный Марко Рубио в апреле, предусматривает сокращение около 15 процентов сотрудников департамента. По словам пресс-секретаря ведомства Тэмми Брюс, сокращение имеет целью сделать Госдеп "актуальным, эффективным и быстрым".

Когда что-то слишком большое для работы, слишком бюрократизированное, чтобы реально функционировать и реализовывать проекты или действия, оно должно меняться - сказала она.

Напомним

Агентство по охране окружающей среды США отправило 139 сотрудников в административный отпуск из-за критики политики президента Дональда Трампа.

Также УНН сообщал, что Соединенные Штаты Америки официально прекратили программы USAID. Отныне всей внешней помощью будет управлять Государственный департамент США.