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Агентство США відправило 139 співробітників у відпустку через критику політики Трампа: деталі

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку. Це сталося після оприлюднення листа з критикою уряду США за "шкідливу дерегуляцію" та "ігнорування наукового консенсусу".

Агентство США відправило 139 співробітників у відпустку через критику політики Трампа: деталі

Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку через критику політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Лист з критикою був оприлюднений на початку цього тижня і отримав назву "Декларацією незгоди". У ньому уряд США звинувачується у "шкідливій дерегуляції", "ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів" та "просуванні культури страху" всередині відомства.

За даними ЗМІ, лист з'явився напередодні очікуваного скорочення штату, а також у момент, коли агентство проходить масштабну реорганізацію, включаючи ліквідацію науково-дослідницького відділу і скасування грантів на мільярди доларів. Даний лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників Агентства. При цьому у публічній версії листа імена підписантів були вилучені.

Нагадаємо

Сполучені Штати Америки офіційно припинили програми USAID. Відтепер всією зовнішньою допомогою керуватиме Державний департамент США.

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
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Reuters
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