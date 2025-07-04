Агентство США відправило 139 співробітників у відпустку через критику політики Трампа: деталі
Київ • УНН
Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку. Це сталося після оприлюднення листа з критикою уряду США за "шкідливу дерегуляцію" та "ігнорування наукового консенсусу".
Агентство з охорони навколишнього середовища США відправило 139 співробітників в адміністративну відпустку через критику політики президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Лист з критикою був оприлюднений на початку цього тижня і отримав назву "Декларацією незгоди". У ньому уряд США звинувачується у "шкідливій дерегуляції", "ігноруванні наукового консенсусу на користь забруднювачів" та "просуванні культури страху" всередині відомства.
За даними ЗМІ, лист з'явився напередодні очікуваного скорочення штату, а також у момент, коли агентство проходить масштабну реорганізацію, включаючи ліквідацію науково-дослідницького відділу і скасування грантів на мільярди доларів. Даний лист підписали сотні нинішніх і нещодавно звільнених співробітників Агентства. При цьому у публічній версії листа імена підписантів були вилучені.
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