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Агентство США отправило 139 сотрудников в отпуск из-за критики политики Трампа: детали

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Агентство по охране окружающей среды США отправило 139 сотрудников в административный отпуск. Это произошло после обнародования письма с критикой правительства США за «вредную дерегуляцию» и «игнорирование научного консенсуса».

Агентство США отправило 139 сотрудников в отпуск из-за критики политики Трампа: детали

Агентство по охране окружающей среды США отправило 139 сотрудников в административный отпуск из-за критики политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Письмо с критикой было обнародовано в начале этой недели и получило название "Декларация несогласия". В нем правительство США обвиняется во "вредной дерегуляции", "игнорировании научного консенсуса в пользу загрязнителей" и "продвижении культуры страха" внутри ведомства.

По данным СМИ, письмо появилось накануне ожидаемого сокращения штата, а также в момент, когда агентство проходит масштабную реорганизацию, включая ликвидацию научно-исследовательского отдела и отмену грантов на миллиарды долларов. Данное письмо подписали сотни нынешних и недавно уволенных сотрудников Агентства. При этом в публичной версии письма имена подписантов были изъяты.

Напомним

Соединенные Штаты Америки официально прекратили программы USAID. Отныне всей внешней помощью будет управлять Государственный департамент США.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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