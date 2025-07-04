Агентство США отправило 139 сотрудников в отпуск из-за критики политики Трампа: детали

Агентство по охране окружающей среды США отправило 139 сотрудников в административный отпуск из-за критики политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Письмо с критикой было обнародовано в начале этой недели и получило название "Декларация несогласия". В нем правительство США обвиняется во "вредной дерегуляции", "игнорировании научного консенсуса в пользу загрязнителей" и "продвижении культуры страха" внутри ведомства.

По данным СМИ, письмо появилось накануне ожидаемого сокращения штата, а также в момент, когда агентство проходит масштабную реорганизацию, включая ликвидацию научно-исследовательского отдела и отмену грантов на миллиарды долларов. Данное письмо подписали сотни нынешних и недавно уволенных сотрудников Агентства. При этом в публичной версии письма имена подписантов были изъяты.

Напомним

Соединенные Штаты Америки официально прекратили программы USAID. Отныне всей внешней помощью будет управлять Государственный департамент США.