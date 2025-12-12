НАБУ пытаются "спрятать" экс-главу судебной администрации, чтобы он не свидетельствовал по делу в США относительно попыток взять под контроль распределение грантов USAID
Бывший глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников утверждает, что НАБУ пытается помешать ему свидетельствовать по делу США относительно контроля над распределением грантов USAID. Он заявляет, что против него открыто заказное дело с целью отстранения его от должности и дискредитации.
Экс-глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью заказного дела, по которому он осужден, пытается помешать ему дать показания по уголовному делу, открытому в США. Речь идет о деле относительно попыток "грантовых групп" в Украине взять под контроль распределение средств, выделяемых USAID, пишет УНН.
Считаю, что именно из-за наличия возбужденного в США уголовного дела наши "так называемые антикоррупционные органы" пытаются срочно меня куда-то "спрятать подальше" и полностью дискредитировать, чтобы я не мог дать показания
Он отметил, что НАБУ открыло против него заказное уголовное производство с целью отстранить его от должности главы ГСА и таким образом способствовать "грантовой группе" взять под контроль распределение международной финансовой помощи, выделенной для украинской судебной системы.
Была разработана целая схема: меня отстранили от должности, USAID требовало срочного проведения конкурса на должность (главы – ред.) ГСА с приоритетным правом голоса международных экспертов. На конкурс должен был податься начальник одного из отделов ВАКС (Высшего антикоррупционного суда – ред.). Все "проплаченные" грантовые организации делают заказные статьи, что есть только один возможный кандидат... Но после моего обращения в США этот кандидат снялся с конкурса
Он отметил, что по его заявлению в США открыто уголовное дело.
Напомним
В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием.
14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.
По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.