Эксклюзив
8210 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
11 декабря, 12:12
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
НАБУ пытаются "спрятать" экс-главу судебной администрации, чтобы он не свидетельствовал по делу в США относительно попыток взять под контроль распределение грантов USAID

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Бывший глава Государственной судебной администрации Алексей Сальников утверждает, что НАБУ пытается помешать ему свидетельствовать по делу США относительно контроля над распределением грантов USAID. Он заявляет, что против него открыто заказное дело с целью отстранения его от должности и дискредитации.

НАБУ пытаются "спрятать" экс-главу судебной администрации, чтобы он не свидетельствовал по делу в США относительно попыток взять под контроль распределение грантов USAID

Экс-глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью заказного дела, по которому он осужден, пытается помешать ему дать показания по уголовному делу, открытому в США. Речь идет о деле относительно попыток "грантовых групп" в Украине взять под контроль распределение средств, выделяемых USAID, пишет УНН.

Считаю, что именно из-за наличия возбужденного в США уголовного дела наши "так называемые антикоррупционные органы" пытаются срочно меня куда-то "спрятать подальше" и полностью дискредитировать, чтобы я не мог дать показания

- отметил Сальников в интервью изданию «Судебно-юридическая газета».

Он отметил, что НАБУ открыло против него заказное уголовное производство с целью отстранить его от должности главы ГСА и таким образом способствовать "грантовой группе" взять под контроль распределение международной финансовой помощи, выделенной для украинской судебной системы.

Была разработана целая схема: меня отстранили от должности, USAID требовало срочного проведения конкурса на должность (главы – ред.) ГСА с приоритетным правом голоса международных экспертов. На конкурс должен был податься начальник одного из отделов ВАКС (Высшего антикоррупционного суда – ред.). Все "проплаченные" грантовые организации делают заказные статьи, что есть только один возможный кандидат... Но после моего обращения в США этот кандидат снялся с конкурса

- рассказал Сальников.

Он отметил, что по его заявлению в США открыто уголовное дело.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

Лилия Подоляк

