НАБУ пытаются "спрятать" экс-главу судебной администрации, чтобы он не свидетельствовал по делу в США относительно попыток взять под контроль распределение грантов USAID

Экс-глава Государственной судебной администрации (ГСА) Алексей Сальников заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины с помощью заказного дела, по которому он осужден, пытается помешать ему дать показания по уголовному делу, открытому в США. Речь идет о деле относительно попыток "грантовых групп" в Украине взять под контроль распределение средств, выделяемых USAID, пишет УНН.

Считаю, что именно из-за наличия возбужденного в США уголовного дела наши "так называемые антикоррупционные органы" пытаются срочно меня куда-то "спрятать подальше" и полностью дискредитировать, чтобы я не мог дать показания - отметил Сальников в интервью изданию «Судебно-юридическая газета».

Он отметил, что НАБУ открыло против него заказное уголовное производство с целью отстранить его от должности главы ГСА и таким образом способствовать "грантовой группе" взять под контроль распределение международной финансовой помощи, выделенной для украинской судебной системы.

Была разработана целая схема: меня отстранили от должности, USAID требовало срочного проведения конкурса на должность (главы – ред.) ГСА с приоритетным правом голоса международных экспертов. На конкурс должен был податься начальник одного из отделов ВАКС (Высшего антикоррупционного суда – ред.). Все "проплаченные" грантовые организации делают заказные статьи, что есть только один возможный кандидат... Но после моего обращения в США этот кандидат снялся с конкурса - рассказал Сальников.

Он отметил, что по его заявлению в США открыто уголовное дело.

Напомним

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам лишения свободы за злоупотребление влиянием.

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

По данным следствия, в марте 2023 года глава ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.