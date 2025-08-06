ВАКС засудив до 3 років тюрми екскерівника Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

У середу, 6 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому керівнику Державної судової адміністрації України, згідно з яким визнала його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки