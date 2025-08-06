ВАКС засудив до 3 років тюрми екскерівника Державної судової адміністрації

$41.680.11
48.090.26
ukenru
07:56 • 2362 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 12354 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80626 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 70222 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 139945 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 85570 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
5 серпня, 10:24 • 158022 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
5 серпня, 10:08 • 67041 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
5 серпня, 09:54 • 49775 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 42822 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.1м/с
56%
751мм
Популярнi новини
"Він робить чудову роботу": Трамп натякнув, кого бачить своїм наступником5 серпня, 23:27 • 18386 перегляди
Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС6 серпня, 00:56 • 18615 перегляди
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 16334 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви05:16 • 11828 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10619 перегляди
Публікації
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 80617 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 139937 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 134501 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo5 серпня, 10:24 • 158016 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 136193 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Крим
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 5768 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 10622 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 76233 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 96816 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 87747 перегляди
Актуальне
M777 (гаубиця)
Шахед-136
Brent
ChatGPT
Пістолет

ВАКС засудив до 3 років тюрми екскерівника Державної судової адміністрації

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

ВАКС засудив колишнього керівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом. Його визнано винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.

ВАКС засудив до 3 років тюрми екскерівника Державної судової адміністрації

Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

У середу, 6 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому керівнику Державної судової адміністрації України, згідно з яким визнала його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки

- йдеться в повідомленні.

Водночас вказану особу визнано невинуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб). Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

На хабарі викрито суддю на Дніпропетровщині 05.08.25, 11:48 • 1806 переглядiв

Доповнення

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду.

Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.

Анна Мурашко

Кримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України