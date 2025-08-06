ВАКС засудив до 3 років тюрми екскерівника Державної судової адміністрації
Київ • УНН
ВАКС засудив колишнього керівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом. Його визнано винним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду.
Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.
Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.
У середу, 6 серпня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому керівнику Державної судової адміністрації України, згідно з яким визнала його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 3 роки
Водночас вказану особу визнано невинуватою у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб). Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
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Доповнення
14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.
У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.
У подальшому голова ДСА повідомляв особу про те, що питання вирішується, і що він спілкувався про обставини справи з головою Верховного Суду.
Водночас затримку у прийнятті рішення пояснював об’єктивними причинами.