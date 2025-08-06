ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-руководителя Государственной судебной администрации

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

В среду, 6 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему руководителю Государственной судебной администрации Украины, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года