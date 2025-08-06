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Financial Times

ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-руководителя Государственной судебной администрации

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

ВАКС приговорил бывшего руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием. Он признан виновным в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.

ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-руководителя Государственной судебной администрации

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

В среду, 6 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему руководителю Государственной судебной администрации Украины, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года

- говорится в сообщении.

В то же время указанное лицо признано невиновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц). Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

На взятке разоблачен судья на Днепропетровщине05.08.25, 11:48 • 1794 просмотра

Дополнение

14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.

В рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.

В дальнейшем председатель ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда.

В то же время задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины