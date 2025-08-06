ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы экс-руководителя Государственной судебной администрации
Киев • УНН
ВАКС приговорил бывшего руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием. Он признан виновным в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда.
Высший антикоррупционный суд приговорил экс-руководителя Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова к 3 годам заключения за злоупотребление влиянием.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.
В среду, 6 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор бывшему руководителю Государственной судебной администрации Украины, согласно которому признала его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года
В то же время указанное лицо признано невиновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц). Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
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14 февраля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя Государственной судебной администрации Украины, разоблаченного в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия и в завладении чужим имуществом путем обмана.
В рамках досудебного расследования установлено, что в марте 2023 года председатель ГСА Украины получил от лица 7,5 тыс. долл. США. Часть этих средств он должен был оставить себе, а 5 тыс. долл. США якобы передать судьям за вынесение решения в интересах коммерческого предприятия.
В дальнейшем председатель ГСА сообщал лицу о том, что вопрос решается, и что он общался об обстоятельствах дела с председателем Верховного Суда.
В то же время задержку в принятии решения объяснял объективными причинами.