На взятке разоблачен судья на Днепропетровщине
Киев • УНН
Судья горрайонного суда Днепропетровской области разоблачен на получении неправомерной выгоды за оправдательный приговор. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Антикоррупционеры утверждают, что судья требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого по уголовному делу.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Детали
04 августа 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды судье горрайонного суда Днепропетровской области.
Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
В рамках следствия установлено, что судья за оговоренные денежные средства обещал вынести оправдательный приговор лицу, дело которого находилось у него на рассмотрении.
После получения средств судья принял соответствующее решение. Сейчас следствие продолжается.
Напомним
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