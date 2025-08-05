На взятке разоблачен судья на Днепропетровщине

Антикоррупционеры утверждают, что судья требовал взятку за вынесение оправдательного приговора в отношении обвиняемого по уголовному делу.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

04 августа 2025 года по поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении в получении неправомерной выгоды судье горрайонного суда Днепропетровской области.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В рамках следствия установлено, что судья за оговоренные денежные средства обещал вынести оправдательный приговор лицу, дело которого находилось у него на рассмотрении.