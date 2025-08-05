Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: ще одного підозрюваного відправили під арешт із заставою у 2 млн грн

У гучній справі про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ ще одного підозрюваного - директора підприємства-виробника БПЛА суд відправив під арешт з альтернативою внесення 2 млн грн застави, повідомили у вівторок у САП, пише УНН.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства-виробника БПЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави - повідомили у САП.

У САП додали, що "вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу".

Нагадаємо

НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі дронів та РЕБ. У справі повідомили про підозру шести людям, серед них нардеп і голова РДА.

Суд відправив нардепа Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу у 8 мільйонів гривень.

Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 млн грн голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, ще одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і РЕБ.