Корупція на закупівлі дронів та РЕБ: ще одного підозрюваного відправили під арешт із заставою у 2 млн грн
Київ • УНН
Суд обрав запобіжний захід директору підприємства-виробника БПЛА у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави. Це сталося у справі про масштабну корупційну схему при закупівлі дронів та РЕБ, де вже є шість підозрюваних.
У гучній справі про корупцію при закупівлі дронів та РЕБ ще одного підозрюваного - директора підприємства-виробника БПЛА суд відправив під арешт з альтернативою внесення 2 млн грн застави, повідомили у вівторок у САП, пише УНН.
Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до директора підприємства-виробника БПЛА у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 2 млн грн застави
У САП додали, що "вирішується питання щодо оскарження запобіжного заходу".
Нагадаємо
НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему при закупівлі дронів та РЕБ. У справі повідомили про підозру шести людям, серед них нардеп і голова РДА.
Суд відправив нардепа Олексія Кузнєцова, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і РЕБ, під варту на 60 днів з можливістю внести заставу у 8 мільйонів гривень.
Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 10 млн грн голові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю, ще одному з фігурантів гучної справи про корупцію під час закупівель дронів і РЕБ.