Коррупция при закупке дронов и РЭБ: еще одного подозреваемого отправили под арест с залогом в 2 млн грн
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения директору предприятия-производителя БПЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога. Это произошло в деле о масштабной коррупционной схеме при закупке дронов и РЭБ, где уже есть шесть подозреваемых.
По громкому делу о коррупции при закупке дронов и РЭБ еще одного подозреваемого - директора предприятия-производителя БПЛА суд отправил под арест с альтернативой внесения 2 млн грн залога, сообщили во вторник в САП, пишет УНН.
Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения к директору предприятия-производителя БПЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 2 млн грн залога
В САП добавили, что "решается вопрос об обжаловании меры пресечения".
Напомним
НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему при закупке дронов и РЭБ. По делу сообщили о подозрении шести людям, среди них нардеп и глава РГА.
Суд отправил нардепа Алексея Кузнецова, который является фигурантом дела о коррупции во время закупки дронов и РЭБ, под стражу на 60 дней с возможностью внести залог в 8 миллионов гривен.
Также суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 10 млн грн главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю, еще одному из фигурантов громкого дела о коррупции во время закупок дронов и РЭБ.