На хабарі викрито суддю на Дніпропетровщині

Антикорупціонери стверджують, що суддя вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу САП.

04 серпня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди судді міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.

У межах слідства встановлено, що суддя за обумовлені грошові кошти обіцяв ухвалити виправдувальний вирок особі, справа якої перебувала в нього на розгляді.