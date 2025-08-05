На хабарі викрито суддю на Дніпропетровщині
Київ • УНН
Суддя міськрайонного суду Дніпропетровської області викритий на одержанні неправомірної вигоди за виправдувальний вирок. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.
Антикорупціонери стверджують, що суддя вимагав хабар за ухвалення виправдувального вироку стосовно обвинуваченого у кримінальному провадженні.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу САП.
Деталі
04 серпня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні неправомірної вигоди судді міськрайонного суду Дніпропетровської області.
Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України.
У межах слідства встановлено, що суддя за обумовлені грошові кошти обіцяв ухвалити виправдувальний вирок особі, справа якої перебувала в нього на розгляді.
Після одержання коштів суддя ухвалив відповідне рішення. Наразі слідство триває.
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