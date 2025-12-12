$42.270.01
НАБУ намагаються "сховати" ексголову судової адміністрації, щоб він не свідчив у справі в США щодо спроб взяти під контроль розподіл грантів USAID

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Колишній голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков стверджує, що НАБУ намагається завадити йому свідчити у справі США щодо контролю над розподілом грантів USAID. Він заявляє, що проти нього відкрито замовну справу з метою усунення його з посади та дискредитації.

НАБУ намагаються "сховати" ексголову судової адміністрації, щоб він не свідчив у справі в США щодо спроб взяти під контроль розподіл грантів USAID

Ексголова Державної судової адміністрації (ДСА) Олексій Сальніков заявив, що Національне антикорупційне бюро України за допомогою замовної справи, за якою його засуджено, намагається завадити йому дати свідчення у кримінальній справі, відкритій у США. Йдеться про справу щодо спроб "грантових груп" в Україні взяти під контроль розподіл коштів, які виділяло USAID, пише УНН.

Вважаю що саме через наявність порушеної в США кримінальної справи наші "так звані антикорупційні органи" намагаються терміново мене десь "сховати куди подалі" та повністю дискредитувати, щоб я не міг дати свідчення

- зазначив Сальніков в інтервʼю виданню «Судово-юридична газета».

Він зазначив, що НАБУ відкрило проти нього замовне кримінальне провадження з метою усунути його з посади голови ДСА і таким чином сприяти "грантовій групі" взяти під контроль розподіл міжнародної фінансової допомоги, виділеної для української судової системи.

Була розроблена ціла схема: мене усунули з посади, USAID вимагало термінового проведення конкурсу на посаду (голови – ред.) ДСА з пріоритетним правом голосу міжнародних експертів. На конкурс мав податися начальник одного з відділів ВАКСу (Вищого антикорупційного суду – ред.). Всі "проплачені" грантові організації роблять замовні статті, що є тільки один можливий кандидат... Але після мого звернення до США цей кандидат знявся з конкурсу

- розповів Сальніков.

Він зазначив, що за його заявою у США відкрита кримінальна справа.

Нагадаємо

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд засудив екскерівника Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова до 3 років ув'язнення за зловживання впливом.

14 лютого 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Державної судової адміністрації України, викритого на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства та у заволодінні чужим майном шляхом обману.

За даними слідства, у березні 2023 року голова ДСА України отримав від особи 7,5 тис. дол. США. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тис. дол. США начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
благодійність
Агентство США з міжнародного розвитку
Національне антикорупційне бюро України
Сполучені Штати Америки