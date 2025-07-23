США решили сжечь контрацептивы на 10 миллионов долларов, закупленные для бедных стран

Во Франции уничтожат контрацептивы на почти 10 миллионов долларов, закупленные по гуманитарным программам Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Речь идет о противозачаточных имплантатах, таблетках и внутриматочных спиралях. В течение нескольких месяцев они хранились на складе в бельгийском городе Гел после того, как президент Дональд Трамп в январе заморозил программу внешней помощи США.

Соединенные Штаты решили потратить 160 тысяч долларов на сжигание этих запасов на заводе по утилизации мусора во Франции. Министерство иностранных дел Бельгии сообщило, что провело переговоры с американской стороной и "изучило все возможные варианты, чтобы избежать уничтожения, включая временное перемещение" контрацептивов. Однако решения найти не удалось.

В неправительственной организации MSI Reproductive Choices, которая предоставляет услуги по контрацепции в десятках стран, заявили, что предложили оплатить переупаковку контрацептивов без логотипов USAID и доставить их в страны, которые в этом нуждаются, но Вашингтон отклонил это предложение.

Нам сказали, что правительство США согласится продать эти препараты только по полной рыночной стоимости - сообщила заместитель главы организации Сара Шоу.

Агентство ООН по вопросам репродуктивного здоровья (UNFPA) также предложило выкупить контрацептивы, сообщили три источника Reuters. Однако переговоры сорвались, в частности из-за отсутствия ответа со стороны администрации Трампа.

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