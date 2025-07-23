США вирішили спалити контрацептиви на 10 мільйонів доларів, закуплені для бідних країн

У Франції знищать контрацептиви на майже 10 мільйонів доларів, закуплені за гуманітарними програмами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.

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Йдеться про протизаплідні імплантати, пігулки та внутрішньоматкові спіралі. Протягом кількох місяців вони зберігалися на складі в бельгійському місті Гел після того, як президент Дональд Трамп у січні заморозив програму зовнішньої допомоги США.

Сполучені Штати вирішили витратити 160 тисяч доларів на спалення цих запасів на заводі з утилізації сміття у Франції. Міністерство закордонних справ Бельгії повідомило, що провело переговори з американською стороною та "вивчило всі можливі варіанти, щоб уникнути знищення, включно з тимчасовим переміщенням" контрацептивів. Утім, рішення знайти не вдалося.

У неурядовій організації MSI Reproductive Choices, яка надає послуги з контрацепції у десятках країн, заявили, що запропонували оплатити перепакування контрацептивів без логотипів USAID і доставити їх у країни, які цього потребують, але Вашингтон відхилив цю пропозицію.

Нам сказали, що уряд США погодиться продати ці препарати лише за повною ринковою вартістю - повідомила заступниця голови організації Сара Шоу.

Агентство ООН у справах репродуктивного здоров’я (UNFPA) також запропонувало викупити контрацептиви, повідомили три джерела Reuters. Однак переговори зірвалися, зокрема через відсутність відповіді з боку адміністрації Трампа.

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