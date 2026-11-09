Немецкие ультраправые хотят провести в Абу-Даби саммит Германии, США и России по вопросу войны без Украины. Об этом пишет Le Monde, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает провести встречу весной 2027 года. Как заявил заместитель председателя фракции в Бундестаге Маркус Фронмайер, среди тем саммита — восстановление экономических и энергетических связей с Россией, в том числе перезапуск «Северного потока — 1».

«Альтернатива для Германии» утверждает, что поддерживает хорошие контакты как с Государственным департаментом США и советниками Дональда Трампа, так и с министерством иностранных дел и администрацией президента России, а также с их соответствующими разведывательными службами — говорится в статье.

Указывается, что АдГ призывает немедленно приостановить помощь Украине и безоговорочно отменить санкции против России. В партии говорят, что помощь можно использовать как рычаг давления на Киев, чтобы добиться отказа от довоенных границ, включая Крым.

Напомним

Почти две трети немцев поддерживают военную помощь Украине, а 46% — ожидают нападения РФ на НАТО.

"Зеленые" обвинили АдН в российской пропаганде из-за выступления Мендель в Бундестаге