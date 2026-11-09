Німецькі ультраправі хочуть провести в Абу-Дабі саміт Німеччини, США та росії щодо війни без України. Про це пише Le Monde, повідомляє УНН.

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Зазначається, що партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) пропонує провести зустріч навесні 2027 року. Як заявив заступник голови фракції у Бундестазі Маркус Фронмаєр, серед тем саміту - відновлення економічних та енергетичних зв'язків із росією, серед яких перезапуск "Північного потоку-1".

"Альтернатива для Німеччини" стверджує, що підтримує добрі контакти як з Державним департаментом США та радниками Дональда Трампа, так і з міністерством закордонних справ та адміністрацією президента росії, а також з їхніми відповідними розвідувальними службами - йдеться у статті.

Вказується, що АдН закликає негайно призупинити допомогу Україні та безумовно скасувати санкції проти росії. У партії кажуть, що допомогу можна використати як важіль тиску на Київ, щоб домогтися відмови від довоєнних кордонів, включно з Кримом.

Нагадаємо

Майже дві третини німців підтримують військову допомогу Україні, а 46% - очікують нападу рф на НАТО.

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