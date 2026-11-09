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АдН планує саміт Німеччини, США та росії без участі України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Німецька АдН пропонує навесні 2027 року провести в Абу-Дабі саміт щодо війни без України. Партія хоче відновити зв’язки з росією.

АдН планує саміт Німеччини, США та росії без участі України - ЗМІ

Німецькі ультраправі хочуть провести в Абу-Дабі саміт Німеччини, США та росії щодо війни без України. Про це пише Le Monde, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) пропонує провести зустріч навесні 2027 року. Як заявив заступник голови фракції у Бундестазі Маркус Фронмаєр, серед тем саміту - відновлення економічних та енергетичних зв'язків із росією, серед яких перезапуск "Північного потоку-1".

"Альтернатива для Німеччини" стверджує, що підтримує добрі контакти як з Державним департаментом США та радниками Дональда Трампа, так і з міністерством закордонних справ та адміністрацією президента росії, а також з їхніми відповідними розвідувальними службами

- йдеться у статті.

Вказується, що АдН закликає негайно призупинити допомогу Україні та безумовно скасувати санкції проти росії. У партії кажуть, що допомогу можна використати як важіль тиску на Київ, щоб домогтися відмови від довоєнних кордонів, включно з Кримом.

Нагадаємо

Майже дві третини німців підтримують військову допомогу Україні, а 46% - очікують нападу рф на НАТО.

"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу07.11.26, 04:52 • 16709 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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