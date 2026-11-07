"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу
Київ • УНН
Юлія Мендель виступила на заході АдН у Бундестагу та закликала до нейтрального статусу України. "Зелені" назвали це російською пропагандою.
Німецька партія "Зелені" різко розкритикувала ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (АдН) за організацію виступу колишньої речниці Президента України Юлії Мендель у комплексі Бундестагу, звинувативши її у поширенні російської пропаганди. Про це повідомляє Welt, інформує УНН.
Деталі
За словами парламентської секретарки фракції "Зелених" Ірене Міхаліч, Мендель перевертає ролі винуватця та жертви, а АдН охоче використовує цю пропаганду для своєї проросійської діяльності у Бундестагу.
Цей виступ багато про що говорить стосовно політичного порядку денного АдН
Вона додала, що це є знущанням з десятків тисяч людей, які стали жертвами російської агресії.
"Це спотворення просто огидне і не має місця в залі німецького парламенту", - резюмувала політикиня.
Контекст
Мендель 4 листопада взяла участь у заході АдН у Jakob-Kaiser-Haus, приміщенні парламентського комплексу Бундестагу в Берліні. За повідомленнями німецьких медіа, вона виступила за нейтральний статус України, який виключав би її членство в НАТО та ЄС, а також різко критикувала Зеленського.
Згодом Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.
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