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"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Юлія Мендель виступила на заході АдН у Бундестагу та закликала до нейтрального статусу України. "Зелені" назвали це російською пропагандою.

"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу

Німецька партія "Зелені" різко розкритикувала ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (АдН) за організацію виступу колишньої речниці Президента України Юлії Мендель у комплексі Бундестагу, звинувативши її у поширенні російської пропаганди. Про це повідомляє Welt, інформує УНН.

Деталі

За словами парламентської секретарки фракції "Зелених" Ірене Міхаліч, Мендель перевертає ролі винуватця та жертви, а АдН охоче використовує цю пропаганду для своєї проросійської діяльності у Бундестагу.

Цей виступ багато про що говорить стосовно політичного порядку денного АдН

- сказала Міхаліч.

Вона додала, що це є знущанням з десятків тисяч людей, які стали жертвами російської агресії.

"Це спотворення просто огидне і не має місця в залі німецького парламенту", - резюмувала політикиня.

Контекст

Мендель 4 листопада взяла участь у заході АдН у Jakob-Kaiser-Haus, приміщенні парламентського комплексу Бундестагу в Берліні. За повідомленнями німецьких медіа, вона виступила за нейтральний статус України, який виключав би її членство в НАТО та ЄС, а також різко критикувала Зеленського.

Згодом Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.

Санкції є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського - Мендель відреагувала на введення обмежень проти неї14.09.26, 01:56 • 5494 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
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Генеральний прокурор (Україна)
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