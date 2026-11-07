"Зелені" звинуватили АдН у російській пропаганді через виступ Мендель у Бундестагу

Німецька партія "Зелені" різко розкритикувала ультраправу "Альтернативу для Німеччини" (АдН) за організацію виступу колишньої речниці Президента України Юлії Мендель у комплексі Бундестагу, звинувативши її у поширенні російської пропаганди. Про це повідомляє Welt, інформує УНН.

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За словами парламентської секретарки фракції "Зелених" Ірене Міхаліч, Мендель перевертає ролі винуватця та жертви, а АдН охоче використовує цю пропаганду для своєї проросійської діяльності у Бундестагу.

Цей виступ багато про що говорить стосовно політичного порядку денного АдН - сказала Міхаліч.

Вона додала, що це є знущанням з десятків тисяч людей, які стали жертвами російської агресії.

"Це спотворення просто огидне і не має місця в залі німецького парламенту", - резюмувала політикиня.

Контекст

Мендель 4 листопада взяла участь у заході АдН у Jakob-Kaiser-Haus, приміщенні парламентського комплексу Бундестагу в Берліні. За повідомленнями німецьких медіа, вона виступила за нейтральний статус України, який виключав би її членство в НАТО та ЄС, а також різко критикувала Зеленського.

Згодом Служба безпеки та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.

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