Немецкая партия "Зелёные" резко раскритиковала ультраправую "Альтернативу для Германии" (АдН) за организацию выступления бывшей пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель в комплексе Бундестага, обвинив её в распространении российской пропаганды. Об этом сообщает Welt, информирует УНН.

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По словам парламентского секретаря фракции "Зелёных" Ирене Михалич, Мендель переворачивает роли виновника и жертвы, а АдН охотно использует эту пропаганду для своей пророссийской деятельности в Бундестаге.

Это выступление о многом говорит применительно к политической повестке АдН - сказала Михалич.

Она добавила, что это является издевательством над десятками тысяч людей, ставших жертвами российской агрессии.

"Это искажение просто отвратительно и ему не место в зале немецкого парламента", - резюмировала политик.

Контекст

Мендель 4 ноября приняла участие в мероприятии АдН в Jakob-Kaiser-Haus, здании парламентского комплекса Бундестага в Берлине. По сообщениям немецких СМИ, она выступила за нейтральный статус Украины, который исключал бы её членство в НАТО и ЕС, а также резко критиковала Зеленского.

Позже Служба безопасности и Офис генерального прокурора заочно сообщили о подозрении Юлии Мендель, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины.

Санкции являются антиконституционными, как и многие другие решения Зеленского — Мендель отреагировала на введение ограничений против неё