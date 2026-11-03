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Юлії Мендель заочно оголосили підозру у держзраді

Київ • УНН

 • 3358 перегляди

СБУ та Офіс генпрокурора заочно повідомили Юлії Мендель про підозру у держзраді й виправданні агресії рф. Фігурантка перебуває за кордоном.

Юлії Мендель заочно оголосили підозру у держзраді
Юлія Мендель

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України, передає УНН із посилання на СБУ та Офіс Генпрокурора.

Деталі

За даними СБУ, підозру оголошено за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За результатами комплексних заходів та відповідних експертиз встановлено, що у своїх публічних висловлюваннях і дописах у соцмережах Мендель дискредитує Україну на міжнародній арені, а також виправдовує кремлівський режим та розпочату ним повномасштабну війну проти нашої держави. 

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Оскільки фігурантка перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Додамо

Як повідомили в Офісі генпрокурора, до матеріалів, на яких ґрунтується підозра, увійшли її публічні висловлювання в іноземних медіа та соціальних мережах.

Зокрема, в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона заявляла: "Я вірю, що Україна на межі зникнення", "Бачите, моя нація деградує".

Також стверджувала, що в Україні відсутні демократія та свобода слова, "Немає свободи слова". "Країна повна заборон. Все заборонено",– говорила вона в інтервʼю та порівнювала ситуацію в державі з Радянським Союзом.

На власній сторінці у Facebook підозрювана поширювала твердження про нібито отримання вигоди від продовження війни, політичний патронат, пропаганду та переслідування інакодумців.

Ці та інші заяви активно використовували російські державні й провладні кремлю медіа у своїх пропагандистських матеріалах.

У межах розслідування проведено судові експертизи, які виявили у висловлюваннях експрессекретарки ознаки деструктивного інформаційно-психологічного впливу.

Так, за результатами проведених експертиз встановлено, що її висловлювання містять ознаки порушення основ національної безпеки в інформаційній сфері. Крім того, експерти дійшли висновку про наявність ознак деструктивного інформаційно-психологічного впливу, спрямованого на завдання шкоди державній та інформаційній безпеці України.

Згідно з висновком експертів, такий вплив здійснюється через поширення наративів і повідомлень, вигідних російській федерації, та сприяє реалізації завдань її підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

За версією слідства, поширення цих матеріалів мало сформувати серед міжнародної аудиторії уявлення про Україну як державу, що не заслуговує на подальшу підтримку, а про її керівництво – як перешкоду для досягнення миру.

Водночас усередині країни такі повідомлення були спрямовані на посилення зневіри та деморалізацію суспільства.

На думку сторони обвинувачення, що зазначена діяльність становила допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, підозрюваній інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, що містять виправдовування збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, зокрема повторно 

- резюмували в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

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