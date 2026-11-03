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Юлии Мендель заочно объявили о подозрении в государственной измене

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

СБУ и Офис генерального прокурора заочно сообщили Юлии Мендель о подозрении в государственной измене и оправдании агрессии рф. Фигурантка находится за границей.

Юлии Мендель заочно объявили о подозрении в государственной измене
Юлия Мендель

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении Юлии Мендель, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

Детали

По данным СБУ, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

По результатам комплексных мероприятий и соответствующих экспертиз установлено, что в своих публичных высказываниях и публикациях в соцсетях Мендель дискредитирует Украину на международной арене, а также оправдывает кремлевский режим и начатую им полномасштабную войну против нашего государства. 

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Поскольку фигурантка находится за пределами Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности.

Расследование проводят следователи Главного следственного управления СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Добавим

Как сообщили в Офисе генпрокурора, в материалы, на которых основывается подозрение, вошли ее публичные высказывания в иностранных медиа и социальных сетях.

В частности, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону она заявляла: "Я верю, что Украина на грани исчезновения", "Видите, моя нация деградирует".

Также утверждала, что в Украине отсутствуют демократия и свобода слова, "Нет свободы слова". "Страна полна запретов. Все запрещено", — говорила она в интервью и сравнивала ситуацию в государстве с Советским Союзом.

На своей странице в Facebook подозреваемая распространяла утверждения о якобы получении выгоды от продолжения войны, политическом покровительстве, пропаганде и преследовании инакомыслящих.

Эти и другие заявления активно использовали российские государственные и провластные кремлю медиа в своих пропагандистских материалах.

В рамках расследования проведены судебные экспертизы, которые выявили в высказываниях экс-пресс-секретаря признаки деструктивного информационно-психологического воздействия.

Так, по результатам проведенных экспертиз установлено, что ее высказывания содержат признаки нарушения основ национальной безопасности в информационной сфере. Кроме того, эксперты пришли к выводу о наличии признаков деструктивного информационно-психологического воздействия, направленного на причинение вреда государственной и информационной безопасности Украины.

Согласно заключению экспертов, такое воздействие осуществляется путем распространения нарративов и сообщений, выгодных российской федерации, и способствует реализации задач ее подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

По версии следствия, распространение этих материалов должно было сформировать среди международной аудитории представление об Украине как о государстве, не заслуживающем дальнейшей поддержки, а о ее руководстве — как о препятствии для достижения мира.

В то же время внутри страны такие сообщения были направлены на усиление неверия и деморализацию общества.

По мнению стороны обвинения, указанная деятельность представляла собой помощь государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины. Кроме того, подозреваемой вменяют изготовление и распространение материалов, содержащих оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой в 2014 году, в частности повторно 

— резюмировали в Офисе Генпрокурора.

Антонина Туманова

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