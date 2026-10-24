Иран готовит покушения на американских чиновников за рубежом — Axios

Иран существенно активизировал свои усилия по нападениям на американских дипломатов и чиновников на Ближнем Востоке и за его пределами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на служебную записку директора Национальной разведки США Джея Клейтона от 23 октября, адресованную госсекретарю США Марко Рубио, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующие разведданные уже передали высокопоставленным чиновникам Госдепартамента.

Американские чиновники говорят, что разведданные являются одной из причин, по которым Государственный департамент сокращает персонал нескольких американских посольств на Ближнем Востоке на фоне растущих опасений относительно более широкого регионального конфликта - пишет издание.

Указывается, что эти разведданные стали одной из причин сокращения американского дипломатического присутствия в ряде стран Ближнего Востока на фоне опасений относительно расширения регионального конфликта.

Напомним

Соединенные Штаты начали эвакуацию части военнослужащих и дипломатов из мест дислокации на Ближнем Востоке из-за угроз безопасности. Это происходит на фоне обсуждения президентом Дональдом Трампом возможных новых военных действий против Ирана.

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