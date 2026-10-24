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Іран готує замахи на американських посадовців за кордоном - Axios

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Розвідка США зафіксувала активізацію загроз з боку Ірану. Держдеп скорочує персонал у посольствах на Близькому Сході.

Іран готує замахи на американських посадовців за кордоном - Axios

Іран суттєво посилив свої зусилля щодо нападів на американських дипломатів та чиновників на Близькому Сході та за його межами. Про це повідомляє Axios із посиланням на службову записку директора Національної розвідки США Джея Клейтона від 23 жовтня, адресовану держсекретарю США Марко Рубіо, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідні розвідувальні дані вже передали високопосадовцям Держдепу.

Американські чиновники кажуть, що розвідувальні дані є однією з причин, чому Державний департамент скорочує персонал кількох американських посольств на Близькому Сході на тлі зростаючих побоювань щодо ширшого регіонального конфлікту

- пише видання.

Вказується, що ці розвіддані стали однією з причин скорочення американської дипломатичної присутності в низці країн Близького Сходу на тлі побоювань щодо розширення регіонального конфлікту.

Нагадаємо

Сполучені Штати розпочали евакуацію частини військовослужбовців і дипломатів із місць дислокації на Близькому Сході через загрози безпеці. Це відбувається на тлі обговорення президентом Дональдом Трампом можливих нових військових дій проти Ірану.

Саудівська Аравія зупинила роботу аеропорту Ер-Ріяда після атаки, сотні рейсів скасували11.10.26, 01:17 • 5510 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Евакуація
Державний департамент США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран