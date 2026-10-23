Иран располагает подробными планами нанесения ударов по подводным кабелям в Персидском заливе в случае возобновления войны — СМИ
Киев • УНН
Иран разработал планы ударов по подводным кабелям в случае новой атаки США и Израиля. Через Ормузский пролив проходит менее мировой пропускной способности.
Тегеран разработал подробные планы атак на подводные кабели связи в Персидском заливе на случай, если Соединённые Штаты и Израиль вновь нанесут удар по Ирану. Об этом агентству Reuters сообщили два высокопоставленных представителя иранских силовых структур, передаёт УНН.
Детали
Эти заявления прозвучали вслед за предупреждениями других иранских должностных лиц о том, что подводные кабели в регионе могут стать целями в случае возобновления конфликта, если дипломатические усилия в отношениях с Вашингтоном потерпят крах.
Два представителя иранских силовых структур, говорившие на условиях анонимности, предоставили немного подробностей и не уточнили, как именно или где именно Тегеран планирует осуществить такие атаки. Однако один из них отметил, что Иран попытается помешать проведению ремонтных работ после атак, чтобы максимально затянуть перебои в связи, в частности в работе интернета.
"Если на Иран нападут, никаких "красных линий" больше не будет — под ударом окажется всё: от подводных кабелей до военных баз, в том числе секретных", — заявил один из должностных лиц.
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Он предостерёг Вашингтон от "игры с огнём" и добавил, что Иран имеет полный доступ к подводным кабелям и может легко их уничтожить.
Ядолла Джавани, заместитель руководителя политического управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в среду заявил, что Иран может атаковать семь основных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом, если иранская инфраструктура подвергнется нападению.
По данным Международного союза электросвязи (специализированного учреждения ООН), через подводные кабели проходит около 99% мирового интернет-трафика. Однако, как отмечает Алан Молдін, директор по исследованиям телекоммуникационной аналитической компании TeleGeography, глобальные последствия таких действий со стороны Ирана могут быть ограниченными, поскольку через Ормузский пролив проходит менее 1% международной пропускной способности сетей.
Этот пролив отделяет Иран от Омана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем.
Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Ирана не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать заявления представителей иранских силовых структур. Также на данный момент не поступало никаких комментариев от государств Персидского залива.
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