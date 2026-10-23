Иран располагает подробными планами нанесения ударов по подводным кабелям в Персидском заливе в случае возобновления войны — СМИ

$45.050.0350.440.13
ukenru
18:18 • 5888 просмотра
Маск на фоне скандала со Starlink обвинил украинские элиты в обогащении на войне и намекнул на "подкуп" политиков в США
16:46 • 14252 просмотра
Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из ОлешекVideo
16:14 • 14663 просмотра
24 октября в ряде областей Украины будут действовать графики отключений — сколько очередей останется без света
15:24 • 14863 просмотра
Инцидент возле посольства Украины в Вашингтоне: в МИД раскрыли подробности и добавили — диппредставительство возобновляет работу
15:08 • 14194 просмотра
Максимальный уровень бронирования для энергетики и ОПК больше не будет составлять 100% — когда введут новые правила
14:44 • 11362 просмотра
У посольства Украины в Вашингтоне обнаружили "подозрительный предмет", дороги перекрыли — журналист
23 октября, 12:45 • 17599 просмотра
В Киеве за сентябрь повреждено около десяти дата-центров — Корецкий
23 октября, 12:30 • 17518 просмотра
Все четыре аэропорта москвы прекратили работу из-за воздушной тревоги
23 октября, 12:22 • 23363 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов
23 октября, 12:05 • 12422 просмотра
Украина и россия обменялись пленными: домой вернулись 270 защитниковPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
98%
756мм
Популярные новости
Дженна Ортега сделала шокирующее заявление о карьере перед новым сезоном "Уэнсдей"Video23 октября, 11:40 • 13993 просмотра
"Пришел вечером и ждал под ливнем" — по всему миру покупатели выстроились в очереди, чтобы купить первый складной iPhone13:12 • 14434 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают13:49 • 12580 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto13:50 • 13771 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет14:14 • 12503 просмотра
публикации
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 23362 просмотра
Экономика Украины приближается к критической черте: эксперты предупреждают, что сокращение бронирования усилит падение
Эксклюзив
23 октября, 10:30 • 26406 просмотра
Две недели без судебных заседаний: кто и почему тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?23 октября, 07:42 • 33029 просмотра
Закон о безопасности работников на работе вернулся к редакции 2023 года несмотря на длительную доработку - Федерация профсоюзов23 октября, 07:39 • 33594 просмотра
Сгорят ли кредиты и исчезнут ли деньги со счетов: что будет, если Украина уничтожит дата-центры российских банков?
Эксклюзив
23 октября, 05:40 • 31864 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Тренер "Баварии" Венсан Компани потерял сознание на тренировке, его госпитализировали18:46 • 188 просмотра
Топ-7 детективных фильмов, которые будут держать в напряжении до концаPhoto15:07 • 10074 просмотра
Культовый японский писатель и «бунтарский гений» Рю Мураками умер в возрасте 74 лет14:14 • 12527 просмотра
Финское круглосуточное шоу о щенках собрало миллионы зрителей и стало телевизионным хитомPhoto13:50 • 13797 просмотра
Меган Маркл отреагировала на расследование в отношении её отца - в чём его подозревают13:49 • 12597 просмотра
Актуальное
Старлинк
Фильм
Техника
Сериал
9К720 Искандер

Иран располагает подробными планами нанесения ударов по подводным кабелям в Персидском заливе в случае возобновления войны — СМИ

Киев • УНН

 • 1424 просмотра

Иран разработал планы ударов по подводным кабелям в случае новой атаки США и Израиля. Через Ормузский пролив проходит менее мировой пропускной способности.

Иран располагает подробными планами нанесения ударов по подводным кабелям в Персидском заливе в случае возобновления войны — СМИ
Фото: REUTERS/Stringer

Тегеран разработал подробные планы атак на подводные кабели связи в Персидском заливе на случай, если Соединённые Штаты и Израиль вновь нанесут удар по Ирану. Об этом агентству Reuters сообщили два высокопоставленных представителя иранских силовых структур, передаёт УНН.

Детали

Эти заявления прозвучали вслед за предупреждениями других иранских должностных лиц о том, что подводные кабели в регионе могут стать целями в случае возобновления конфликта, если дипломатические усилия в отношениях с Вашингтоном потерпят крах.

Два представителя иранских силовых структур, говорившие на условиях анонимности, предоставили немного подробностей и не уточнили, как именно или где именно Тегеран планирует осуществить такие атаки. Однако один из них отметил, что Иран попытается помешать проведению ремонтных работ после атак, чтобы максимально затянуть перебои в связи, в частности в работе интернета.

"Если на Иран нападут, никаких "красных линий" больше не будет — под ударом окажется всё: от подводных кабелей до военных баз, в том числе секретных", — заявил один из должностных лиц.

США и Израиль готовят новые удары по Ирану после выборов - NYT22.10.26, 10:30 • 5706 просмотров

Он предостерёг Вашингтон от "игры с огнём" и добавил, что Иран имеет полный доступ к подводным кабелям и может легко их уничтожить.

Ядолла Джавани, заместитель руководителя политического управления Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в среду заявил, что Иран может атаковать семь основных интернет-кабелей, проложенных под Ормузским проливом, если иранская инфраструктура подвергнется нападению.

По данным Международного союза электросвязи (специализированного учреждения ООН), через подводные кабели проходит около 99% мирового интернет-трафика. Однако, как отмечает Алан Молдін, директор по исследованиям телекоммуникационной аналитической компании TeleGeography, глобальные последствия таких действий со стороны Ирана могут быть ограниченными, поскольку через Ормузский пролив проходит менее 1% международной пропускной способности сетей.

Этот пролив отделяет Иран от Омана и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем.

Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Ирана не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать заявления представителей иранских силовых структур. Также на данный момент не поступало никаких комментариев от государств Персидского залива.

Трамп обвинил Иран в попытках искусственно поднять цены на нефть перед выборами в США23.10.26, 02:38 • 5008 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Кибератака
Война в Украине
Аравийское море
Израиль
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Reuters
Организация Объединенных Наций
Тегеран
Оман
Соединённые Штаты
Иран