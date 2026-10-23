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The Guardian

Іран має детальні плани завдати ударів по підводних кабелях у Перській затоці в разі відновлення війни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Іран розробив плани ударів по підводних кабелях у разі нової атаки США та Ізраїлю. Через Ормузьку протоку проходить менш як 1% світової пропускної здатності.

Іран має детальні плани завдати ударів по підводних кабелях у Перській затоці в разі відновлення війни - ЗМІ
Фото: REUTERS/Stringer

Тегеран розробив детальні плани щодо атак на підводні кабелі зв'язку в Перській затоці на випадок, якщо Сполучені Штати та Ізраїль знову завдадуть удару по Ірану. Про це агентству Reuters повідомили двоє високопоставлених представників іранських силових структур, передає УНН.

Деталі

Ці заяви пролунали слідом за попередженнями інших іранських посадовців про те, що підводні кабелі в регіоні можуть стати цілями в разі відновлення конфлікту, якщо дипломатичні зусилля у відносинах із Вашингтоном зазнають краху.

Двоє представників іранських силових структур, які говорили на умовах анонімності, надали небагато подробиць і не уточнили, як саме або де саме Тегеран планує здійснити такі атаки. Однак один із них зазначив, що Іран намагатиметься перешкодити проведенню ремонтних робіт після атак, щоб максимально затягнути перебої у зв'язку, зокрема в роботі інтернету.

"Якщо на Іран нападуть, жодних "червоних ліній" більше не існуватиме — під ударом опиниться все: від підводних кабелів до військових баз, зокрема й таємних", — заявив один із посадовців.

США та Ізраїль готують нові удари по Ірану після виборів - NYT22.10.26, 10:30 • 5670 переглядiв

Він застеріг Вашингтон від "гри з вогнем" і додав, що Іран має повний доступ до підводних кабелів і може легко їх знищити.

Ядолла Джавані, заступник керівника політичного управління Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), у середу заявив, що Іран може атакувати сім основних інтернет-кабелів, прокладених під Ормузькою протокою, якщо іранська інфраструктура зазнає нападу.

За даними Міжнародного союзу електрозв'язку (спеціалізованої установи ООН), через підводні кабелі проходить близько 99% світового інтернет-трафіку. Проте, як зазначає Алан Молдін, директор із досліджень у телекомунікаційній аналітичній компанії TeleGeography, глобальні наслідки таких дій з боку Ірану можуть бути обмеженими, оскільки через Ормузьку протоку проходить менш ніж 1% міжнародної пропускної здатності мереж.

Ця протока відокремлює Іран від Оману та з'єднує Перську затоку з Оманською затокою й Аравійським морем.

Державний департамент США та Міністерство закордонних справ Ірану не відповіли на запити Reuters із проханням прокоментувати заяви представників іранських силових структур. Також наразі не надходило жодних коментарів від держав Перської затоки.

Трамп звинуватив Іран у спробах штучно підняти ціни на нафту перед виборами у США23.10.26, 02:38 • 4966 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Кібератака
Війна в Україні
Аравійське море
Ізраїль
Державний департамент США
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Тегеран
Оман
Сполучені Штати Америки
Іран