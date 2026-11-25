США призвали граждан не ехать в Украину из-за российских атак — заявление посольства
Киев • УНН
Госдепартамент США рекомендует воздержаться от поездок в Украину из-за продолжающихся российских ударов. Граждан с двойным гражданством предупредили об ограничениях\r\nна выезд.
Государственный департамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за продолжающихся и многочисленных российских атак. Об этом сообщило Посольство США в Киеве, передает УНН.
Детали
Как отметили в дипломатической миссии, российские удары «могут произойти в любое время, с ограниченным предупреждением или без него». Гражданам, в том числе США, рекомендуют установить оповещения о воздушных угрозах, при необходимости идти в укрытие и соблюдать другие требования военного положения.
Отдельное внимание там обратили на мужчин, имеющих двойное гражданство.
Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет с гражданством Украины может быть запрещен выезд из страны, в частности мужчинам с двойным гражданством. Во время военного положения их могут обязать вступить в армию
В посольстве добавили, что на государственных служащих США распространяются ограничения на передвижение, комендантский час и деятельность, которые являются более строгими, чем ограничения правительства Украины в условиях военного положения.
Сотрудникам правительства США необходимо специальное разрешение на выезд за пределы Киева из-за рисков для безопасности
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не планирует менять формат работы посольства в Киеве из-за заявлений Москвы об опасности для иностранных дипмиссий.