Государственный департамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за продолжающихся и многочисленных российских атак. Об этом сообщило Посольство США в Киеве, передает УНН.

Как отметили в дипломатической миссии, российские удары «могут произойти в любое время, с ограниченным предупреждением или без него». Гражданам, в том числе США, рекомендуют установить оповещения о воздушных угрозах, при необходимости идти в укрытие и соблюдать другие требования военного положения.

Отдельное внимание там обратили на мужчин, имеющих двойное гражданство.

Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет с гражданством Украины может быть запрещен выезд из страны, в частности мужчинам с двойным гражданством. Во время военного положения их могут обязать вступить в армию