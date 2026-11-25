Державний департамент США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок в Україну через тривалі і численні російські атаки. Про це повідомило Посольство США в Києві, передає УНН.

Як зазначили в дипломатичній місії, російські удари "можуть статися будь-коли, з обмеженим попередженням або без нього". Громадянам, в тому числі США, рекомендують встановити попередження про повітряні загрози, іти в укриття за потреби та дотримуватись інших вимог воєнного стану.

Окрему увагу там звернули на чоловіків, які мають подвійне громадянство.

Чоловікам віком від 23 до 60 років з громадянством України може бути заборонено виїжджати з країни, зокрема чоловікам з подвійним громадянством. Під час воєнного стану їх можуть зобов'язати вступити до армії