США закликали громадян не їхати в Україну через російські атаки - заява посольства
Київ • УНН
Держдеп США рекомендує утриматися від поїздок в Україну через тривалі російські удари. Подвійних громадян попередили про обмеження виїзду.
Державний департамент США рекомендує американським громадянам утриматися від поїздок в Україну через тривалі і численні російські атаки. Про це повідомило Посольство США в Києві, передає УНН.
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Як зазначили в дипломатичній місії, російські удари "можуть статися будь-коли, з обмеженим попередженням або без нього". Громадянам, в тому числі США, рекомендують встановити попередження про повітряні загрози, іти в укриття за потреби та дотримуватись інших вимог воєнного стану.
Окрему увагу там звернули на чоловіків, які мають подвійне громадянство.
Чоловікам віком від 23 до 60 років з громадянством України може бути заборонено виїжджати з країни, зокрема чоловікам з подвійним громадянством. Під час воєнного стану їх можуть зобов'язати вступити до армії
У посольстві додали, що державні службовці США підпадають під обмеження на пересування, комендантську годину та діяльність, які є більш обмеженими, ніж обмеження уряду України в умовах воєнного стану.
Співробітникам уряду США потрібен спеціальний дозвіл на виїзд за межі Києва через ризики для безпеки
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не планує змінювати формат роботи посольства в Києві через заяви москви про небезпеку для іноземних дипмісій.