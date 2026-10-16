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ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Лідери ЄС підтримали Україну та тиск на росію, але не погодили фінансування. Зеленський запросив щонайменше €70 млрд на 2027 рік.

ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтвердили підтримку України та готовність посилювати тиск на росію. Водночас питання фінансування українських потреб на 2027 рік залишилося невирішеним. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що санкції проти москви залишатимуться чинними до завершення війни. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила про необхідність посилення тиску на росію через недотримання запропонованого енергетичного перемир'я.

Президент України Володимир Зеленський під час саміту повідомив, що наступного року країні знадобиться щонайменше 70 мільярдів євро додаткової допомоги для оборони, закупівлі озброєння та підтримки економіки.

Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку

– наголосив Зеленський.

Євросоюз шукає джерела фінансування

Європейські лідери погодилися, що фінансові потреби України необхідно покрити, однак конкретного рішення щодо виділення коштів поки не ухвалили. Єврокомісії доручили підготувати відповідні пропозиції.

Також невирішеним залишається питання додаткових поставок систем протиповітряної оборони. На тлі нестачі фінансування в ЄС знову активізували обговорення можливості конфіскації заморожених російських активів.

Водночас очільниця європейської дипломатії Кая Каллас визнала складнощі у відносинах зі США. За її словами, Європа намагається переконати Вашингтон посилити тиск на росію для завершення війни.

Але, звичайно, ви бачите, що з нашими американськими союзниками це дуже складно

– зазначила Каллас.

Україні треба від ЄС щонайменше 70 млрд євро, це реалістична сума - Зеленський16.10.26, 17:54 • 2714 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
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