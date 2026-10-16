ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік

Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на відновлення захисного укриття Чорнобильської АЕС

Поблизу Запорізької АЕС набрало чинності локальне перемир’я - МАГАТЕ

"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні

Українців попередили про ризик нових відключень на тлі масштабних атак рф на енергетику

Папа Лев обговорив із путіним складну гуманітарну ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню

У путіна заявили, що США та рф обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів

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Наслідки ворожої атаки на Волинь - що відомо про "прильоти" та яка ситуація з витоком аміаку

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