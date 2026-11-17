Європейський Союз у середу, 18 листопада, запропонує новий пакет кредитів для України, який підтримають усі держави-члени, на тлі того, як деякі столиці продовжують ухилятися від підтримки фінансування країни, що постраждала від війни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Ми наголошуємо на необхідності підтримки цієї програми всіма 27 державами-членами ЄС. Нашою амбіцією, безумовно, буде забезпечити внесок усіх країн", - заявив Bloomberg 16 листопада комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Блок готується залучити ще 45 мільярдів євро (49,5 мільярда доларів) шляхом спільних запозичень, на тлі того, як потреби України у фінансуванні перевищують очікування блоку. Київ стикається з додатковим дефіцитом фінансування обсягом близько 70 мільярдів євро, і блок прагне покрити приблизно дві третини цієї суми, а решту, як очікується, нададуть інші міжнародні партнери.

У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT

План значною мірою повторюватиме механізм, який ЄС узгодив у грудні минулого року, щоб залучити 90 мільярдів євро для України на цей та наступний рік. Згідно з цією домовленістю, Європейська комісія позичає кошти на ринках капіталу від імені блоку, а бюджет ЄС забезпечує гарантії щодо боргу. Потім він спрямовує кошти до України.

Німеччина продовжує свою давню опозицію до спільних запозичень як загального принципу, але готова підтримати чинний механізм кредитування, сказав Домбровскіс.

Берлін, найбільший донор до бюджету ЄС, наполягає на тому, щоб усі держави-члени брали участь у новому раунді фінансування, щоб допомогти Україні після того, як Угорщина, Чехія та Словаччина минулого року відмовилися від кредитного пакету.

Кошта спробував листом заспокоїти Мерца після ультиматуму щодо бюджету ЄС і допомоги Україні - ЗМІ

Обговорення з цими країнами відбудуться наступного тижня, коли лідери ЄС зустрінуться для обговорення фінансування України - зазначається у публікації.

Можливі затримки в отриманні політичної підтримки можуть ускладнити виділення Міжнародним валютним фондом останнього траншу фінансування обсягом близько 1,66 мільярда доларів Україні до кінця року, пише видання.

МВФ після місії в Україні продовжить переговори онлайн: угоди поки немає, на кону $1,6 млрд

МВФ, як зауважується, потрібні гарантії того, що українська економіка буде стійкою протягом наступних 12 місяців. Рада директорів фонду збереться у грудні.

"Це не означає, що все - усі рішення - мають бути ухвалені, або всі правила мають бути ухвалені, але має бути чіткість та переконливі зобов'язання щодо того, що це станеться", - сказав Домбровскіс.

Поновлені зусилля щодо спільних запозичень відображають триваючий глухий кут щодо використання знерухомлених активів центрального банку росії більш безпосередньо для фінансування України, зауважує видання. Близько 210 мільярдів євро російських суверенних активів заморожено в ЄС, більшість з них зберігаються в бельгійській установі Euroclear.

Euroclear не бачить "чарівного рішення" для передачі активів рф для України

Попри поновлені зусилля щодо використання російських активів, Бельгія продовжує вимагати широких гарантій та розподілу ризиків, перш ніж погодитися на структуру, яка може наражати її на юридичні чи фінансові претензії з боку москви. ЄС вже використовує прибутки, отримані від заморожених активів, для підтримки України, тоді як основна сума залишається знерухомленою.