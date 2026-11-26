Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что соглашение по бюджету ЕС должно быть достигнуто до 31 декабря. Он предупредил, что после этой даты не даст своего согласия, а также отметил, что не одобрит "несбалансированное соглашение", передает УНН со ссылкой на Rapporteur.

Детали

Эммануэль Макрон вновь заявил, что с учетом президентских выборов во Франции, запланированных на апрель, у него не будет "политических условий" для утверждения соглашения по Многолетней финансовой программе (МФП) после наступления нового года.

По его словам, если достичь соглашения не удастся, "обсуждения возобновятся во второй половине года".

"Дискуссии могут проходить на техническом уровне в течение первой половины 2027 года, но официально они возобновятся только во второй половине 2027 года", — отметил он.

"Это, безусловно, будет означать значительно большее давление и риск необходимости введения переходного периода, в течение которого будут действовать временные договоренности (рассчитанные на 12 месяцев). Это означает, что бюджет не будет полностью согласован к 1 января 2028 года. Поэтому я не считаю, что это лучший вариант для Европы", — добавил он.

Саммит ЕС начинается в Брюсселе: лидеры будут спорить о бюджете и кредите Украине

Напомним

Как сообщал УНН, канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на увязке бюджета ЕС и помощи Украине на следующий год и последующие годы, утверждая, что все государства-члены должны вносить свой вклад.

Однако четыре страны — Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия — категорически отвергли этот план. Они могут воспользоваться своим правом вето.

Как пишет Rapporteur, большинство не ожидает заключения соглашения на этой неделе, однако Кошта при поддержке президента Франции Эммануэля Макрона стремится заключить соглашение к Рождеству.