росія вигадала нову історію про продаж Україною західної зброї наркокартелям на 1,9 млрд доларів
Київ • УНН
RT без доказів заявив про продаж Україною західної зброї наркокартелям. Перевірки України, США та ООН не підтвердили масштабних незаконних поставок.
російський пропагандистський телеканал RT поширив неправдиву інформацію про нібито продаж Україною західного озброєння наркокартелям Латинської Америки та Африки на суму 1,9 млрд доларів, не навівши жодних доказів таких постачань. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пише УНН.
Деталі
російська пропаганда поширює подібні історії щонайменше з 2022 року, періодично змінюючи країни, ймовірних отримувачів озброєння та суми незаконних угод. Однак жодних перевірних доказів масштабного перепродажу Україною західної зброї пропагандисти так і не представили.
Як насправді контролюють західне озброєння
За даними Міноборони України, цифрова система обліку на базі SAP дозволяє відстежувати переміщення військового майна до рівня серійного номера та формувати відповідні звіти для міжнародних партнерів.
Крім того, українські та американські інспектори проводили спільні фізичні перевірки озброєння, контролюючи його наявність, технічний стан та умови зберігання.
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Звіти Пентагону дійсно фіксували затримки інвентаризації в умовах бойових дій, однак не містили доказів незаконної передачі зброї. Під час наступної перевірки рівень виконання вимог інвентаризації зріс із 40% до 88%.
Дослідження ООН також не виявило доказів масштабного незаконного вивезення зброї з України.
Таким чином, російська пропаганда вкотре намагається видати труднощі військового обліку в умовах війни за докази нібито існування міжнародної мережі незаконної торгівлі озброєнням.
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