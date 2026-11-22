Після повідомлень про вибухи в Калінінградській області російські пропагандистські ресурси почали поширювати неправдиві твердження про нібито причетність НАТО, Польщі, Литви та України до атаки. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на польський Центр боротьби з дезінформацією, пише УНН.

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За даними польських фахівців, російські інформаційні ресурси намагаються перекласти відповідальність за події в Калінінградській області на сусідні держави та західних союзників України.

Зокрема, пропаганда стверджує, що німецькі військові, дислоковані в Польщі, нібито координували українську атаку. Також поширюються заяви про начебто спільний удар Польщі та Литви українськими ракетами.

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Окремі російські джерела звинувачують Україну у спробах втягнути Польщу у війну та безпідставно приписують атаку безпосередньо НАТО.

Литва заперечила причетність до атаки

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс категорично відкинув звинувачення російської сторони. За його словами, Вільнюс не брав участі в атаці та не дозволяв використовувати повітряний простір країни для завдання ударів по росії.

У Польщі наголошують, що подібні інформаційні кампанії спрямовані на поширення дезінформації про участь країн НАТО у війні.

Польська влада закликала громадян критично оцінювати повідомлення російських ресурсів і перевіряти інформацію за офіційними джерелами.

Литва заперечила причетність до атаки на Калінінградську область після звинувачень росії