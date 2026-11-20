Президент США Дональд Трамп после трехстороннего саммита с российским диктатором владимиром путиным и лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что достичь соглашения об ограничении ядерных арсеналов будет крайне сложно. В то же время американский президент пообещал продолжать переговоры, несмотря на серьезные разногласия между странами. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время телефонного разговора с журналистами, возвращаясь из Китая в Вашингтон, Трамп отметил, что поддерживает идею сокращения ядерного оружия, однако ее практическая реализация остается сложной задачей.

Мне нравится эта концепция, но с точки зрения переговоров мне как президенту очень трудно этого добиться – заявил он.

Одной из главных задач американского лидера на саммите в Шэньчжэне было начало трехстороннего диалога по контролю над ядерными вооружениями. Однако Китай до сих пор неохотно присоединялся к таким переговорам, продолжая активно наращивать собственный арсенал.

Китай наращивает ядерный потенциал, а Россия имеет крупнейший арсенал в мире

По оценкам экспертов, в 2023 году Китай имел примерно 410 ядерных боеголовок, тогда как США – около 3708. По состоянию на март 2026 года российский арсенал оценивался примерно в 5420 боеголовок.

В то же время Пентагон прогнозирует, что к 2030 году Китай может увеличить количество оперативных ядерных боеголовок до более чем тысячи.

Трамп утверждает, что Си Цзиньпин в целом поддерживает концепцию ограничения ядерного оружия, однако убедить государства добровольно сократить свои арсеналы будет непросто.

Кому-то очень трудно сказать: у нас есть 4000 единиц ядерного оружия, и мы откажемся от половины – объяснил американский президент.

Несмотря на это, он подчеркнул, что продолжит поднимать вопрос ядерного разоружения.

В совместном заявлении по итогам саммита лидеры США, Китая и России подтвердили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее никогда нельзя допустить. Также стороны заявили о продолжении диалога по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.

Трамп после встречи с Путиным поставил под сомнение дальнейшую помощь Украине — Politico