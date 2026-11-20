Президент США Дональд Трамп після тристороннього саміту з російським диктатором володимиром путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що досягти угоди про обмеження ядерних арсеналів буде вкрай важко. Водночас американський президент пообіцяв продовжувати переговори, попри серйозні розбіжності між країнами. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Під час телефонної розмови з журналістами, повертаючись із Китаю до Вашингтона, Трамп зазначив, що підтримує ідею скорочення ядерної зброї, однак її практична реалізація залишається складним завданням.

Мені подобається ця концепція, але з погляду переговорів мені як президенту дуже важко цього досягти

Одним із головних завдань американського лідера на саміті в Шеньчжені було започаткування тристороннього діалогу щодо контролю над ядерними озброєннями. Проте Китай досі неохоче долучався до таких переговорів, продовжуючи активно нарощувати власний арсенал.

За оцінками експертів, у 2023 році Китай мав приблизно 410 ядерних боєголовок, тоді як США – близько 3708. Станом на березень 2026 року російський арсенал оцінювали приблизно у 5420 боєголовок.

Водночас Пентагон прогнозує, що до 2030 року Китай може збільшити кількість оперативних ядерних боєголовок до понад тисячі.

Трамп стверджує, що Сі Цзіньпін загалом підтримує концепцію обмеження ядерної зброї, однак переконати держави добровільно скоротити свої арсенали буде непросто.

Комусь дуже важко сказати: у нас є 4000 одиниць ядерної зброї, і ми відмовимося від половини